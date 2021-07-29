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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ДАК 1904 - Партизан
ДАК 1904 - Партизан: обзор матча 29 июля 2021
ДАК 1904
29.07.2021, четверг, 21:45
Лига конференций, 2 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Партизан
20'
Д. Пантич
80'
Рикарду
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ДАК 1904 - Партизан
Желтая карточка
Й. Николаеску
89'
85'
Замена
Л. Павлович
️️️️
Д. Пантич
85'
Замена
М. Милованович
️️️️
Рикарду
Замена
M. Rymarenko
️️️️
L. Vera
81'
Замена
Й. Николаеску
️️️️
М. Дивкович
81'
80'
ГОЛ! 0:2!
Рикарду
Пас отдал
С. Зделар
Пенальти не реализован!
А. Балич
78'
70'
Замена
А. Шчекич
️️️️
М. Йойич
Замена
Б. Муму
️️️️
S. Njie
70'
61'
Замена
Н. Йович
️️️️
Л. Маркович
61'
Замена
Ф. Холендер
️️️️
Б. Натхо
Замена
T. Abdulrahman
️️️️
Ш. Зуберу
57'
Желтая карточка
L. Vera
51'
50'
Желтая карточка
М. Йойич
35'
Желтая карточка
Д. Пантич
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пантич
Пас отдал
Б. Натхо
16'
Желтая карточка
И. Вуячич
11'
Желтая карточка
С. Урошевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ДАК 1904
13
Андраш Шафер
ЦП
23
Мартин Йедличка
ЦФ
24
Доминик Кружляк
ЦФ
25
Mateus Brunetti
ЦФ
27
Luciano Vera
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
23
Шарани Зуберу
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Партизан
5
Игор Вуячич
ЦЗ
28
Слободан Урошевич
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
18
Милош Йойич
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Рикарду
ЦФ
1
Александар Попович
ЦФ
15
Александар Лутовац
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
5
Данило Пантич
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
ДАК 1904
72
Martin Vantruba
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
20
Доминик Веселовски
ЦП
98
Йон Николаеску
ЦФ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
33
Матуш Малы
ЦФ
14
Андрия Балич
ЦФ
22
A. Fabry
ЦФ
17
Иоан Андзуана
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
21
Браим Муму
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
23
Боян Остойич
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
29
Марко Милованович
ЦФ
35
Матея Джорджевич
ЦФ
8
Лазар Павлович
ЦФ
80
Неманья Йович
ЦФ
99
Милан Смилянич
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
1-5
13
Шафер
20
24
Дивкович
23
Зуберу
14
Цыганик
27
3-1-2-5
6
Саничанин
28
Урошевич
5
Вуячич
14
Зделар
18
Йойич
10
Натхо
10
Рикарду
5
Пантич
8
Маркович
15
Лутовац
1
Попович
24
Дивкович
98
Николаеску
98
Николаеску
24
Дивкович
Небыла
14
Балич
14
Балич
Небыла
27
11
11
27
20
21
Муму
21
Муму
20
23
Зуберу
25
25
23
Зуберу
10
Натхо
7
Холендер
7
Холендер
10
Натхо
18
Йойич
19
Шчекич
19
Шчекич
18
Йойич
10
Рикарду
29
Милованович
29
Милованович
10
Рикарду
5
Пантич
8
Павлович
8
Павлович
5
Пантич
8
Маркович
80
Йович
80
Йович
8
Маркович
Остались в запасе
ДАК 1904
Партизан
72
Martin Vantruba
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
20
Доминик Веселовски
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
33
Матуш Малы
ЦФ
22
A. Fabry
ЦФ
17
Иоан Андзуана
ЦФ
85
Неманья Стеванович
ВР
23
Боян Остойич
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
35
Матея Джорджевич
ЦФ
99
Милан Смилянич
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
20
Доминик Веселовски
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
33
Матуш Малы
ЦФ
22
A. Fabry
ЦФ
17
Иоан Андзуана
ЦФ
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
23
Боян Остойич
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
35
Матея Джорджевич
ЦФ
99
Милан Смилянич
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча ДАК 1904 - Партизан
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
- : -
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Информация о матче
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