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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Партизан - ДАК 1904
Партизан - ДАК 1904: обзор матча 22 июля 2021
Партизан
22.07.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
ДАК 1904
19'
Л. Маркович
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Партизан - ДАК 1904
Замена
М. Милованович
️️️️
Рикарду
90'
+1
80'
Замена
Ш. Зуберу
️️️️
T. Abdulrahman
75'
Замена
S. Njie
️️️️
А. Балич
74'
Замена
Й. Николаеску
️️️️
М. Дивкович
Замена
А. Шчекич
️️️️
М. Йойич
74'
Замена
Ф. Холендер
️️️️
Л. Маркович
74'
71'
Желтая карточка
M. Brunetti
Желтая карточка
А. Милькович
67'
Замена
Б. Натхо
️️️️
Н. Йович
61'
60'
Замена
С. Небыла
️️️️
A. Fabry
44'
Желтая карточка
T. Abdulrahman
22'
Желтая карточка
А. Балич
ГОЛ! 1:0!
Л. Маркович
Пас отдал
Д. Пантич
19'
Желтая карточка
Н. Йович
14'
14'
Желтая карточка
L. Vera
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
5
Игор Вуячич
ЦЗ
28
Слободан Урошевич
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
18
Милош Йойич
ЦП
2
Александар Милькович
ЦФ
99
Vladimir Stojković
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
80
Неманья Йович
ЦФ
5
Данило Пантич
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
ДАК 1904
13
Андраш Шафер
ЦП
23
Мартин Йедличка
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
21
Браим Муму
ЦФ
14
Андрия Балич
ЦФ
22
A. Fabry
ЦФ
27
Luciano Vera
ЦФ
25
Mateus Brunetti
ЦФ
13
Даниил Бескоровайный
ЦФ
24
Доминик Кружляк
ЦФ
Партизан
7
Филип Холендер
ЛАЗ
23
Боян Остойич
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
8
Лазар Павлович
ЦФ
35
Матея Джорджевич
ЦФ
15
Александар Лутовац
ЦФ
29
Марко Милованович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
99
Милан Смилянич
ЦФ
1
Александар Попович
ЦФ
ДАК 1904
72
Martin Vantruba
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
33
Матуш Малы
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
17
Иоан Андзуана
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
25
Себастьян Небыла
ЦФ
23
Шарани Зуберу
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
3-1-1-5
5
Вуячич
28
Урошевич
6
Саничанин
14
Зделар
18
Йойич
10
Рикарду
8
Маркович
5
Пантич
80
Йович
99
1-5
13
Шафер
22
24
Кружляк
13
Бескоровайный
25
27
8
Маркович
7
Холендер
7
Холендер
8
Маркович
80
Йович
10
Натхо
10
Натхо
80
Йович
18
Йойич
19
Шчекич
19
Шчекич
18
Йойич
10
Рикарду
29
Милованович
29
Милованович
10
Рикарду
14
Балич
20
20
14
Балич
22
25
Небыла
25
Небыла
22
25
23
Зуберу
23
Зуберу
25
24
Дивкович
98
Николаеску
98
Николаеску
24
Дивкович
Остались в запасе
Партизан
ДАК 1904
23
Боян Остойич
ЦЗ
8
Лазар Павлович
ЦФ
35
Матея Джорджевич
ЦФ
15
Александар Лутовац
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
99
Милан Смилянич
ЦФ
1
Александар Попович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
72
Martin Vantruba
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
33
Матуш Малы
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
17
Иоан Андзуана
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
Остались в запасе
23
Боян Остойич
ЦЗ
8
Лазар Павлович
ЦФ
35
Матея Джорджевич
ЦФ
15
Александар Лутовац
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
99
Милан Смилянич
ЦФ
1
Александар Попович
ЦФ
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
33
Матуш Малы
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
17
Иоан Андзуана
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча Партизан - ДАК 1904
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
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ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
ДАК 1904
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Железьярне Подбрезова
- : -
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Информация о матче
Стадион:
Партизан
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