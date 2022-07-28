Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Чукарички - Расинг
Чукарички - Расинг: обзор матча 28 июля 2022
Чукарички
28.07.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
4 : 0
Первый матч – 4 : 1
Завершен
Расинг
39'
М. Бадамоси
41'
М. Бадамоси
52'
И. Иванович
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Чукарички - Расинг
76'
Замена
D. Amiri
️️️️
K. Nakache
64'
Замена
M. Pokar
️️️️
P. Simon
Замена
M. Stevanović
️️️️
В. Роган
55'
Замена
Б. Ковачевич
️️️️
N. Vujadinović
55'
ГОЛ! 3:0!
И. Иванович
Пас отдал
Б. Роганович
52'
Замена
Й. Лукич
️️️️
M. Docić
46'
ГОЛ! 2:0!
М. Бадамоси
Пас отдал
И. Иванович
41'
ГОЛ! 1:0!
М. Бадамоси
39'
26'
Желтая карточка
E. Francoise
18'
Желтая карточка
M. Garos
Желтая карточка
В. Роган
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чукарички
13
Nikola Vujadinović
ЦЗ
22
Срджан Мияилович
ЦП
19
Виктор Роган
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
5
Marko Docić
ЦФ
11
Игор Иванович
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
90
Боян Роганович
ЦФ
26
Урош Дрезгич
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Расинг
16
Ромен Руффье
ВР
20
Mickael Garos
ЦЗ
27
Жером Симон
АП
14
Abdelhakim Omrani
ЦФ
47
Alexandre Lauriente
ЦФ
0
P. Simon
ЦФ
0
K. Nakache
ЦФ
0
J. Hennetier
ЦФ
15
Emmanuel Francoise
ЦФ
17
Эдвин Муратович
ЦФ
Главный тренер
Янник Какоко
Чукарички
21
Darko Puškarić
ЦЗ
9
Лука Аджич
ЦП
14
Боян Ковачевич
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
37
Самуэль Овусу
ПВ
4
Йован Лукич
ЦФ
28
Almir Aganspahić
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
1
Новак Мичович
ЦФ
66
Miladin Stevanović
ЦФ
Расинг
93
Boris Bassene
ВР
8
Mario Pokar
ЦП
9
Андреас Бух
ЦП
19
Dinan Amiri
ЦП
72
Loris Tinelli
ЦП
15
G. Mersch
ЦФ
44
Delvin Skenderović
ЦФ
1-1-5
13
22
Мияилович
11
Иванович
26
Дрезгич
90
Роганович
14
Ковач
5
1-1-5
16
Руффье
20
27
Симон
0
17
Муратович
15
0
0
13
14
Ковачевич
14
Ковачевич
13
5
4
Лукич
4
Лукич
5
19
Роган
66
66
19
Роган
0
8
8
0
0
19
19
0
Остались в запасе
Чукарички
Расинг
21
Darko Puškarić
ЦЗ
9
Лука Аджич
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
37
Самуэль Овусу
ПВ
28
Almir Aganspahić
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
1
Новак Мичович
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
93
Boris Bassene
ВР
9
Андреас Бух
ЦП
72
Loris Tinelli
ЦП
15
G. Mersch
ЦФ
44
Delvin Skenderović
ЦФ
Главный тренер
Янник Какоко
Остались в запасе
21
Darko Puškarić
ЦЗ
9
Лука Аджич
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
37
Самуэль Овусу
ПВ
28
Almir Aganspahić
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
1
Новак Мичович
ЦФ
Остались в запасе
93
Boris Bassene
ВР
9
Андреас Бух
ЦП
72
Loris Tinelli
ЦП
15
G. Mersch
ЦФ
44
Delvin Skenderović
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Главный тренер
Янник Какоко
Статистика матча Чукарички - Расинг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
Земун
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Расинг
6 : 1
23.05.2026
Роданж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Хостерт
0 : 1
17.05.2026
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Мамер
3 : 2
10.05.2026
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Расинг
0 : 5
03.05.2026
Атерт Биссен
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Кэрьенг
2 : 5
26.04.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Чукарички
Новости команд
Все
Чукарички
Расинг
ЦСКА объявил об уходе легионера
17 сентября
8
Агент подтвердил уход легионера из ЦСКА
16 сентября
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
15 сентября
Экс-игрок «Манчестер Сити» перешел в «Акрон»
12 июня
4
Клуб РПЛ подпишет экс-нападающего «Манчестер Сити»
11 июня
1
ЦСКА объявил об уходе легионера
17 сентября
8
Агент подтвердил уход легионера из ЦСКА
16 сентября
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
15 сентября
Экс-игрок «Манчестер Сити» перешел в «Акрон»
12 июня
4
Клуб РПЛ подпишет экс-нападающего «Манчестер Сити»
11 июня
1
«Дила» – «Расинг»: прогноз на матч 17 июля с 68% вероятностью захода ставки
2025.07.16 13:07
Прогноз на точный счeт матча «Дила» – «Расинг»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:31
«Расинг» – «Дила»: прогноз на матч 10 июля с 69% вероятностью захода ставки
2025.07.09 11:24
Прогноз на точный счeт матча «Расинг» – «Дила»: Лига Конференций, 10 июля 2025
2025.07.09 09:34
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+