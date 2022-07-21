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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Расинг - Чукарички
Расинг - Чукарички: обзор матча 21 июля 2022
Расинг
21.07.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 4
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Чукарички
20'
A. Omrani
35'
С. Мияилович
66'
Й. Лукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Расинг - Чукарички
Замена
D. Amiri
️️️️
E. Francoise
90'
82'
Желтая карточка
Й. Лукич
80'
Замена
N. Tošić
️️️️
Б. Роганович
Замена
L. Tinelli
️️️️
Ж. Симон
78'
76'
Замена
️️️️
И. Иванович
66'
ГОЛ! 1:2!
Й. Лукич
Замена
M. Pokar
️️️️
K. Nakache
64'
50'
Желтая карточка
У. Дрезгич
35'
ГОЛ! 1:1!
С. Мияилович
ГОЛ! 1:0!
A. Omrani
Пас отдал
Ж. Симон
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
16
Ромен Руффье
ВР
20
Mickael Garos
ЦЗ
9
Андреас Бух
ЦП
15
Emmanuel Francoise
ЦФ
47
Alexandre Lauriente
ЦФ
27
Жером Симон
ЦФ
0
K. Nakache
ЦФ
0
J. Hennetier
ЦФ
14
Abdelhakim Omrani
ЦФ
44
Delvin Skenderović
ЦФ
Главный тренер
Янник Какоко
Чукарички
22
Срджан Мияилович
ЦП
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
1
Новак Мичович
ЦФ
66
Miladin Stevanović
ЦФ
26
Урош Дрезгич
ЦФ
90
Боян Роганович
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
11
Игор Иванович
ЦФ
4
Йован Лукич
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Расинг
93
Boris Bassene
ВР
72
Loris Tinelli
ЦП
8
Mario Pokar
ЦП
19
Dinan Amiri
ЦП
17
Эдвин Муратович
ЦФ
0
P. Simon
ЦФ
15
G. Mersch
ЦФ
Чукарички
55
Стефан Чолович
ЦП
33
Nemanja Belić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
5
Marko Docić
ЦФ
1-1-5
16
Руффье
20
9
Бух
0
44
14
0
27
Симон
1-5
22
Мияилович
90
Роганович
19
Бадамоси
4
Лукич
11
Иванович
14
Ковач
27
Симон
72
72
27
Симон
0
8
8
0
15
19
19
15
90
Роганович
44
44
90
Роганович
Остались в запасе
Расинг
Чукарички
93
Boris Bassene
ВР
17
Эдвин Муратович
ЦФ
0
P. Simon
ЦФ
15
G. Mersch
ЦФ
Главный тренер
Янник Какоко
55
Стефан Чолович
ЦП
33
Nemanja Belić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
5
Marko Docić
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
93
Boris Bassene
ВР
17
Эдвин Муратович
ЦФ
0
P. Simon
ЦФ
15
G. Mersch
ЦФ
Остались в запасе
55
Стефан Чолович
ЦП
33
Nemanja Belić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
5
Marko Docić
ЦФ
Главный тренер
Янник Какоко
Главный тренер
Душан Керкез
Статистика матча Расинг - Чукарички
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Расинг
6 : 1
23.05.2026
Роданж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Хостерт
0 : 1
17.05.2026
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Мамер
3 : 2
10.05.2026
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Расинг
0 : 5
03.05.2026
Атерт Биссен
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Кэрьенг
2 : 5
26.04.2026
Расинг
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
Земун
Информация о матче
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