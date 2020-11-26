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Лига Европы 2026/2027
ЦСКА София - Янг Бойз
ЦСКА София - Янг Бойз: обзор матча 26 ноября 2020
ЦСКА София
26.11.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа A, 4 тур
0 : 1
Завершен
Янг Бойз
34'
Ж. Нсаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА София - Янг Бойз
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Нсаме
Желтая карточка
Д. Синклэйр
90'
+2
Замена
Ж. Кейта
️️️️
С. Бельтраме
90'
87'
Замена
Н. Бюрги
️️️️
М. Нгамале
Замена
А. Юга
️️️️
Г. Йомов
76'
Замена
А. Пеньяранда
️️️️
Ю. Санкаре
76'
Замена
А. Ахмедов
️️️️
Т. Родригеш
75'
74'
Замена
Ж. Лефор
️️️️
Ф. Лустенбергер
74'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
К. Фасснахт
60'
Замена
М. Эбишер
️️️️
М. Элиа
Замена
Д. Синклэйр
️️️️
И. Турицов
59'
34'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Нсаме
Пас отдал
С. Хефти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
20
Тиагу Родригеш
АП
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
30
Георги Йомов
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
22
Амос Юга
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
14
Жюль Кейта
ПВ
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Янг Бойз
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
9
Джордан
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
4-2-1-3
1
Бусатто
11
Занев
19
Турицов
2
Маттей
6
Антов
10
Кэри
13
Санкаре
20
Родригеш
30
Йомов
9
Соу
10
Бельтраме
4-3-1-2
16
фон Бальмус
30
Хефти
5
Камара
28
Лустенбергер
25
Гарсия
16
Фасснахт
4
Сьерро
32
Ридер
13
Нгамале
17
Нсаме
12
Элиа
20
Родригеш
70
Ахмедов
70
Ахмедов
20
Родригеш
10
Бельтраме
14
Кейта
14
Кейта
10
Бельтраме
30
Йомов
22
Юга
22
Юга
30
Йомов
13
Санкаре
7
Пеньяранда
7
Пеньяранда
13
Санкаре
19
Турицов
24
Синклэйр
24
Синклэйр
19
Турицов
28
Лустенбергер
21
Лефор
21
Лефор
28
Лустенбергер
13
Нгамале
5
Бюрги
5
Бюрги
13
Нгамале
12
Элиа
20
Эбишер
20
Эбишер
12
Элиа
16
Фасснахт
10
Мамбимби
10
Мамбимби
16
Фасснахт
Остались в запасе
ЦСКА София
Янг Бойз
25
Димитар Евтимов
ВР
15
Тибо Вион
ПП
Главный тренер
Стамен Белчев
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
23
Квентин Масейрас
ПЗ
91
Гийом Февр
ВР
10
Миралем Сулеймани
ЛП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
15
Тибо Вион
ПП
Остались в запасе
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
23
Квентин Масейрас
ПЗ
91
Гийом Февр
ВР
10
Миралем Сулеймани
ЛП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча ЦСКА София - Янг Бойз
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Болгарска Армия
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