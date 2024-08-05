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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Филадельфия Юнион - Крус Асуль
Филадельфия Юнион - Крус Асуль: обзор матча 05 августа 2024
Филадельфия Юнион
05.08.2024, понедельник, 03:00
Кубок лиг Северной Америки, группа 12, 3 тур
1 : 2
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Крус Асуль
88'
Д. Газдаг
41'
C. Rotondi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Крус Асуль
ГОЛ!
Á. Sepúlveda
3:5
ГОЛ!
С. Адениран
3:4
ГОЛ!
C. Rotondi
2:4
ГОЛ!
Х. Мартинес
2:3
ГОЛ!
В. Дитта
1:3
ГОЛ!
Д. Эллиот
1:2
ГОЛ!
A. Montaño
0:2
Пенальти не реализован!
Д. Газдаг
ГОЛ!
G. Piovi
0:1
90'
+7
Замена
К. Кандидо
️️️️
Х. Санчес
90'
+7
Замена
A. Montaño
️️️️
Э. Лира
90'
+2
Желтая карточка
У. Антуна
Замена
Я. Глеснес
️️️️
К. Салливан
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Д. Газдаг
88'
Замена
Х. Буэно
️️️️
О. Мбайзо
82'
80'
Замена
У. Антуна
️️️️
A. Gutiérrez
73'
Замена
Á. Sepúlveda
️️️️
Г. Якумакис
73'
Замена
К. Родригес
️️️️
L. Faravelli
Замена
Л. Флеч
️️️️
А. Бедойя
64'
Замена
С. Адениран
️️️️
М. Уре
64'
59'
Желтая карточка
C. Rotondi
Желтая карточка
Д. Газдаг
59'
Желтая карточка
Д. Лоу
55'
51'
Желтая карточка
Л. Ромо
41'
ГОЛ! 0:1!
C. Rotondi
Пас отдал
A. Gutiérrez
Желтая карточка
К. Салливан
37'
Желтая карточка
А. Бедойя
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
(К)
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
17
Микаэль Уре
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Крус Асуль
23
Кевин Миер
ВР
4
Виллер Дитта
ЦЗ
33
Gonzalo Piovi
ЦЗ
15
José Rivero
(К)
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
7
Луис Ромо
ЦП
29
Carlos Rotondi
ЦП
8
Lorenzo Faravelli
ЦП
6
Эрик Лира
ЦП
20
Alexis Gutiérrez
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Филадельфия Юнион
1
Oliver Semmle
ВР
13
Холден Трент
ВР
24
Олвету Маханья
ЦЗ
39
Фрэнки Уэстфилд
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
18
Леон Флеч
ОП
8
Хесус Буэно
ОП
6
Каван Салливан
ЦП
17
Christopher Olney
ЦП
14
Джереми Рафанелло
АП
25
Крис Донован
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
Крус Асуль
1
Andrés Gudiño
ВР
12
Luis Jimenez
ВР
21
Камило Кандидо
ЛЗ
22
Raymundo Rubio
ЦЗ
29
Javier Suárez
ЦЗ
200
Jorge Luis García Rivas
ЦЗ
19
Карлос Родригес
ЦП
10
Andres Montaño
ЦП
17
Amaury Garcia Moreno
ЦП
21
Уриэль Антуна
ПВ
9
Ángel Sepúlveda
ЦФ
41
Bryan Gamboa
ЦФ
4-1-2-1-2
18
Блэйк
27
Вагнер
37
Лоу
3
Эллиот
15
Мбайзо
70
Мартинес
11
Бедойя
16
Газдаг
33
Салливан
9
Барибо
17
Уре
4-5-1
23
Миер
3
Санчес
33
15
4
Дитта
7
Ромо
8
6
Лира
20
29
7
Якумакис
33
Салливан
5
Глеснес
5
Глеснес
33
Салливан
11
Бедойя
18
Флеч
18
Флеч
11
Бедойя
15
Мбайзо
8
Буэно
8
Буэно
15
Мбайзо
17
Уре
7
Адениран
7
Адениран
17
Уре
3
Санчес
21
Кандидо
21
Кандидо
3
Санчес
8
19
Родригес
19
Родригес
8
6
Лира
10
10
6
Лира
20
21
Антуна
21
Антуна
20
7
Якумакис
9
9
7
Якумакис
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Крус Асуль
1
Oliver Semmle
ВР
13
Холден Трент
ВР
24
Олвету Маханья
ЦЗ
39
Фрэнки Уэстфилд
ЦЗ
6
Каван Салливан
ЦП
17
Christopher Olney
ЦП
14
Джереми Рафанелло
АП
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
1
Andrés Gudiño
ВР
12
Luis Jimenez
ВР
22
Raymundo Rubio
ЦЗ
29
Javier Suárez
ЦЗ
200
Jorge Luis García Rivas
ЦЗ
17
Amaury Garcia Moreno
ЦП
41
Bryan Gamboa
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Остались в запасе
1
Oliver Semmle
ВР
13
Холден Трент
ВР
24
Олвету Маханья
ЦЗ
39
Фрэнки Уэстфилд
ЦЗ
6
Каван Салливан
ЦП
17
Christopher Olney
ЦП
14
Джереми Рафанелло
АП
25
Крис Донован
ЦФ
Остались в запасе
1
Andrés Gudiño
ВР
12
Luis Jimenez
ВР
22
Raymundo Rubio
ЦЗ
29
Javier Suárez
ЦЗ
200
Jorge Luis García Rivas
ЦЗ
17
Amaury Garcia Moreno
ЦП
41
Bryan Gamboa
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Статистика матча Филадельфия Юнион - Крус Асуль
4
3
Всего ударов по воротам
4
17
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
13
10
Офсайды
2
2
Количество передач
306
490
Сейвы
5
0
Точность передач %
74
82
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
1
11
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
1 : 0
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
1 : 0
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Крус Асуль
- : -
30.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Леон
0 : 4
27.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Гвадалахара
1 : 0
23.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Тигрес УАНЛ
2 : 3
08.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Крус Асуль
2 : 1
02.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Керетаро
1 : 3
26.10.2026
Крус Асуль
Информация о матче
Главный судья:
Jorge Abraham Camacho Peregrina, Mexico
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