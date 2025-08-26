Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Миллуолл - Ковентри
Миллуолл - Ковентри: онлайн-трансляция 26 августа 2025
Миллуолл
26.08.2025, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
- : -
Не начался
Ковентри
Матч
Личные встречи
Статистика матча Миллуолл - Ковентри
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Миллуолл
Ковентри
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
25 июня, 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
8 июня, 11:06
1
Определились участники плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
4 мая, 15:55
Форварду «Кристал Пэлас» наложили 25 швов после столкновения в Кубке Англии
2 марта, 10:28
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
10 февраля, 22:40
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
8 июня, 11:06
1
Форварду «Кристал Пэлас» наложили 25 швов после столкновения в Кубке Англии
2 марта, 10:28
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
10 февраля, 22:40
Ушел из жизни вратарь Черногории Шаркич
15 июня 2024, 11:22
1
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
11 февраля 2023, 00:42
2
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
25 июня, 15:41
3
Определились участники плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
4 мая, 15:55
Клуб из Чемпионшипа объявил о назначении Лэмпарда
28 ноября 2024, 13:30
Лэмпард ведет переговоры с клубом из Чемпионшипа
12 ноября 2024, 01:00
Кубок лиги. «Тоттенхэм» едва не вылетел от «Ковентри» с 14-го места Чемпионшипа
19 сентября 2024, 00:04
Больше новостей
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Рединг
- : -
26.08.2025
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Кембридж Юнайтед
- : -
26.08.2025
Чарльтон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Вулверхэмптон
- : -
26.08.2025
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Борнмут
- : -
26.08.2025
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Аккрингтон Стэнли
- : -
26.08.2025
Донкастер Роверс
Последние матчи
Все
Миллуолл
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Миллуолл
0 : 3
16.08.2025
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Дерби Каунти
3 : 5
16.08.2025
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Норвич Сити
1 : 2
09.08.2025
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ковентри
0 : 0
09.08.2025
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Сандерленд
1 : 1
13.05.2025
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Миллуолл
0 : 3
16.08.2025
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Норвич Сити
1 : 2
09.08.2025
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Бернли
3 : 1
03.05.2025
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Миллуолл
1 : 0
26.04.2025
Суонси
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Миллуолл
3 : 1
21.04.2025
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Дерби Каунти
3 : 5
16.08.2025
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ковентри
0 : 0
09.08.2025
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Сандерленд
1 : 1
13.05.2025
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Ковентри
1 : 2
09.05.2025
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ковентри
2 : 0
03.05.2025
Мидлсбро
