Форвард «Краснодара» может переехать в Англию

Определились участники плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ

Клуб из Чемпионшипа объявил о назначении Лэмпарда

Лэмпард ведет переговоры с клубом из Чемпионшипа

Кубок лиги. «Тоттенхэм» едва не вылетел от «Ковентри» с 14-го места Чемпионшипа