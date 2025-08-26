Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Престон - Рексхэм
Престон - Рексхэм: онлайн-трансляция 26 августа 2025
Престон
26.08.2025, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
- : -
Не начался
Рексхэм
Матч
Статистика матча Престон - Рексхэм
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Престон
Рексхэм
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
27 июня, 23:57
Клуб голливудского актера Рейнольдса вышел в Чемпионшип, он поднялся в классе 3-й сезон подряд
27 апреля, 21:58
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
30 марта, 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
10 февраля, 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
31 октября 2024, 01:12
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
27 июня, 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
30 марта, 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
10 февраля, 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
31 октября 2024, 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
30 октября 2024, 21:35
Клуб голливудского актера Рейнольдса вышел в Чемпионшип, он поднялся в классе 3-й сезон подряд
27 апреля, 21:58
Игрок «Рексхэма» пробил легкое в матче с «МЮ»
26 июля 2023, 19:40
1
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» уступил клубу актера Рейнольдса из Лиги 2 (1:3)
26 июля 2023, 08:16
Клуб актера Рейнольдса вышел в профессиональную лигу Англии
23 апреля 2023, 08:40
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
Больше новостей
Англия. Кубок лиги
Все
Текущие
Будущие
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Рединг
- : -
26.08.2025
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Кембридж Юнайтед
- : -
26.08.2025
Чарльтон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Вулверхэмптон
- : -
26.08.2025
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Борнмут
- : -
26.08.2025
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Аккрингтон Стэнли
- : -
26.08.2025
Донкастер Роверс
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Рединг
- : -
26.08.2025
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Кембридж Юнайтед
- : -
26.08.2025
Чарльтон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Вулверхэмптон
- : -
26.08.2025
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Борнмут
- : -
26.08.2025
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Аккрингтон Стэнли
- : -
26.08.2025
Донкастер Роверс
Последние матчи
Все
Престон
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Престон
2 : 1
16.08.2025
Лестер
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Рексхэм
2 : 3
16.08.2025
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
09.08.2025
Престон
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Саутгемптон
2 : 1
09.08.2025
Рексхэм
Англия. Первая лига, 46 тур
Линкольн
0 : 2
03.05.2025
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Престон
2 : 1
16.08.2025
Лестер
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
09.08.2025
Престон
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Бристоль Сити
2 : 2
03.05.2025
Престон
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Престон
1 : 2
26.04.2025
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Халл Сити
2 : 1
21.04.2025
Престон
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Рексхэм
2 : 3
16.08.2025
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Саутгемптон
2 : 1
09.08.2025
Рексхэм
Англия. Первая лига, 46 тур
Линкольн
0 : 2
03.05.2025
Рексхэм
Англия. Первая лига, 45 тур
Рексхэм
3 : 0
26.04.2025
Чарльтон
Англия. Первая лига, 44 тур
Блэкпул
1 : 2
21.04.2025
Рексхэм
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: