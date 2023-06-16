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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика - Гватемала
Коста-Рика - Гватемала: обзор матча 16 июня 2023
Коста-Рика
16.06.2023, пятница, 06:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Гватемала
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Коста-Рика - Гватемала
Замена
Р. Уилсон
️️️️
W. Azofeifa
75'
Замена
У. Мадригаль
️️️️
Э. Контрерас
65'
Замена
S. Zuniga
️️️️
К. Фуллер
65'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
A. Suárez
64'
Замена
С. Боргес
️️️️
К. Нуньес
64'
Замена
К. Мора
️️️️
D. Campos
46'
Желтая карточка
К. Нуньес
4'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Коста-Рика - Гватемала
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
3 : 0
07.06.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Чехия
3 : 1
05.06.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
7 : 0
27.03.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
18.01.2026
Гватемала
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Гватемала
3 : 1
19.11.2025
Суринам
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Коста-Рика
Гватемала
Товарищеский матч. Аргентина поиздевалась над Коста-Рикой со спартаковцем Угальде – 7:0!
18 ноября
3
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18 ноября
3
Товарищеские матчи (сборные): шансы Аргентины и Коста-Рики на победу в матче
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Товарищеские матчи (сборные): шансы Эквадора и Коста-Рики на победу в товарищеском матче
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