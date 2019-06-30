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Расписание матчей
Кубок Африки
Зимбабве - ДР Конго
Зимбабве - ДР Конго: обзор матча 30 июня 2019
Зимбабве
30.06.2019, воскресенье, 22:00
Кубок африканских наций, группа A, 3 тур
0 : 4
Завершен
ДР Конго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Зимбабве - ДР Конго
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 1
30.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Кубок африканских наций, 3 тур
Зимбабве
2 : 3
29.12.2025
ЮАР
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Информация о матче
Стадион:
Стадион 30 июня
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