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Расписание матчей
Кубок Африки
Марокко - ДР Конго
Марокко - ДР Конго: обзор матча 21 января 2024
Марокко
21.01.2024, воскресенье, 17:00
Кубок африканских наций, группа F, 2 тур
1 : 1
Завершен
ДР Конго
6'
А. Хакими
76'
Силас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марокко - ДР Конго
90'
+8
Желтая карточка
Ч. Мбемба
89'
Замена
А. Тшибола
️️️️
Ч. Пикель
Желтая карточка
А. Адли
87'
Замена
А. Эль-Кааби
️️️️
Ю. Эн-Несири
80'
Замена
А. Арит
️️️️
А. Унаи
80'
76'
ГОЛ! 1:1!
Силас
Пас отдал
М. Элиа
Замена
А. Адли
️️️️
Х. Зиеш
73'
64'
Замена
Силас
️️️️
Г. Какута
Замена
Б. Эль-Ханнус
️️️️
С. Амалла
64'
Замена
Э. Абде
️️️️
С. Буфал
64'
52'
Замена
Ф. Майеле
️️️️
С. Бакамбу
52'
Замена
М. Элиа
️️️️
Т. Бонгонда
46'
Замена
Д. Батубинсика
️️️️
Э. Инонга
Желтая карточка
Х. Зиеш
44'
41'
Пенальти не реализован!
С. Бакамбу
Желтая карточка
С. Амалла
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Хакими
Пас отдал
Х. Зиеш
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
5
Наиф Агер
ЦЗ
6
Ромен Сайсс
(К)
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
15
Селим Амалла
ЦП
7
Хаким Зиеш
ПВ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
ДР Конго
1
Лионель М'Паси
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
22
Ченсэл Мбемба
(К)
ЦЗ
2
Энок Инонга
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
20
Йоанн Висса
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
11
Гаэль Какута
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
17
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
13
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
17
Эз Абде
ЛВ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
16
Уссама Эль-Аззузи
ОП
24
Амир Ричардсон
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Амин Арит
АП
21
Амин Адли
ЦФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
ДР Конго
21
Баджо Сиади
ВР
16
Димитри Берто
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
10
Брайан Байейе
ПЗ
27
Оменуке Мфулу
ОП
15
Аарон Тшибола
ЦП
7
Грэйди Диангана
ЦП
11
Силас
ПВ
19
Фистон Майеле
ЦФ
23
Симон Банза
ЦФ
13
Мешак Элиа
ЦФ
4-3-2-1
1
Буну
2
Хакими
5
Агер
6
Сайсс
15
Чиби
4
Амрабат
8
Унаи
15
Амалла
17
Буфал
7
Зиеш
19
Эн-Несири
4-1-1-3-1
1
М'Паси
24
Калюлю
22
Мбемба
2
Инонга
26
Масуаку
18
Пикель
8
Мутуссами
10
Бонгонда
11
Какута
20
Висса
17
Бакамбу
15
Амалла
23
Эль-Ханнус
23
Эль-Ханнус
15
Амалла
8
Унаи
10
Арит
10
Арит
8
Унаи
17
Буфал
17
Эз Абде
17
Эз Абде
17
Буфал
7
Зиеш
21
Адли
21
Адли
7
Зиеш
19
Эн-Несири
20
Эль-Кааби
20
Эль-Кааби
19
Эн-Несири
2
Инонга
5
Батубинсика
5
Батубинсика
2
Инонга
18
Пикель
15
Тшибола
15
Тшибола
18
Пикель
11
Какута
11
Силас
11
Силас
11
Какута
17
Бакамбу
19
Майеле
19
Майеле
17
Бакамбу
10
Бонгонда
13
Элиа
13
Элиа
10
Бонгонда
Остались в запасе
Марокко
ДР Конго
12
Мунир Моанд
ВР
17
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
13
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
16
Уссама Эль-Аззузи
ОП
24
Амир Ричардсон
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
Главный тренер
Валид Реграги
21
Баджо Сиади
ВР
16
Димитри Берто
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
10
Брайан Байейе
ПЗ
27
Оменуке Мфулу
ОП
7
Грэйди Диангана
ЦП
23
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Остались в запасе
12
Мунир Моанд
ВР
17
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
13
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
16
Уссама Эль-Аззузи
ОП
24
Амир Ричардсон
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
Остались в запасе
21
Баджо Сиади
ВР
16
Димитри Берто
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
10
Брайан Байейе
ПЗ
27
Оменуке Мфулу
ОП
7
Грэйди Диангана
ЦП
23
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Главный тренер
Себастьен Десабр
Статистика матча Марокко - ДР Конго
3
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
17
17
Количество передач
386
318
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Информация о матче
Главный судья:
Kamaku Waweru, Kenya
Стадион:
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