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Расписание матчей
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар - ДР Конго
Кот-д'Ивуар - ДР Конго: обзор матча 07 февраля 2024
Кот-д'Ивуар
07.02.2024, среда, 23:00
Кубок африканских наций, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
ДР Конго
65'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кот-д'Ивуар - ДР Конго
Замена
Ж. Бога
️️️️
М. Градель
90'
Замена
Ж. Крассо
️️️️
С. Аллер
90'
Замена
Ж. Бамба
️️️️
С. Адингра
80'
78'
Замена
Силас
️️️️
М. Элиа
70'
Замена
А. Тшибола
️️️️
Ч. Пикель
70'
Замена
Ф. Майеле
️️️️
Й. Висса
69'
Замена
С. Банза
️️️️
С. Бакамбу
ГОЛ! 1:0!
С. Аллер
Пас отдал
М. Градель
65'
Замена
И. Сангаре
️️️️
С. Фофана
61'
Замена
Л. Амани
️️️️
Ж. Мишель Сери
61'
46'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Г. Какута
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
1
Яхья Фофана
ВР
3
Конан
ЛЗ
12
Вилли Боли
ЦЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
10
Симон Адингра
ЛВ
8
Франк Кессье
ЦП
6
Секо Фофана
ЦП
15
Макс Градель
(К)
ЦП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
ДР Конго
1
Лионель М'Паси
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
22
Ченсэл Мбемба
(К)
ЦЗ
2
Энок Инонга
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
20
Йоанн Висса
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
11
Гаэль Какута
АП
13
Мешак Элиа
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Кот-д'Ивуар
16
Шарль Фолли Айайи
ВР
23
Бадра Али Сангаре
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
26
Исмаэль Диалло
ЦЗ
9
Жонатан Бамба
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
18
Ибраим Сангаре
ОП
25
Идрисса Думбия
ОП
15
Лазаре Амани
ЦП
26
Николя Пепе
ЦФ
10
Карим Конате
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
ДР Конго
21
Баджо Сиади
ВР
16
Димитри Берто
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
10
Брайан Байейе
ПЗ
27
Оменуке Мфулу
ОП
15
Аарон Тшибола
ЦП
7
Грэйди Диангана
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Силас
ПВ
19
Фистон Майеле
ЦФ
23
Симон Банза
ЦФ
4-4-1-1
1
Фофана
3
Конан
12
Боли
21
Н'Дика
5
Синго
8
Кессье
15
Градель
4
Сери
6
Фофана
10
Адингра
22
Аллер
4-1-1-2-2
1
М'Паси
24
Калюлю
22
Мбемба
2
Инонга
26
Масуаку
18
Пикель
8
Мутуссами
11
Какута
20
Висса
17
Бакамбу
13
Элиа
6
Фофана
18
Сангаре
18
Сангаре
6
Фофана
4
Сери
15
Амани
15
Амани
4
Сери
10
Адингра
9
Бамба
9
Бамба
10
Адингра
15
Градель
13
Бога
13
Бога
15
Градель
22
Аллер
11
Крассо
11
Крассо
22
Аллер
18
Пикель
15
Тшибола
15
Тшибола
18
Пикель
11
Какута
10
Бонгонда
10
Бонгонда
11
Какута
13
Элиа
11
Силас
11
Силас
13
Элиа
20
Висса
19
Майеле
19
Майеле
20
Висса
17
Бакамбу
23
Банза
23
Банза
17
Бакамбу
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
ДР Конго
16
Шарль Фолли Айайи
ВР
23
Бадра Али Сангаре
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
26
Исмаэль Диалло
ЦЗ
25
Идрисса Думбия
ОП
26
Николя Пепе
ЦФ
10
Карим Конате
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
21
Баджо Сиади
ВР
16
Димитри Берто
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
10
Брайан Байейе
ПЗ
27
Оменуке Мфулу
ОП
7
Грэйди Диангана
ЦП
Главный тренер
Себастьен Десабр
Остались в запасе
16
Шарль Фолли Айайи
ВР
23
Бадра Али Сангаре
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
26
Исмаэль Диалло
ЦЗ
25
Идрисса Думбия
ОП
26
Николя Пепе
ЦФ
10
Карим Конате
ЦФ
Остались в запасе
21
Баджо Сиади
ВР
16
Димитри Берто
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
10
Брайан Байейе
ПЗ
27
Оменуке Мфулу
ОП
7
Грэйди Диангана
ЦП
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Статистика матча Кот-д'Ивуар - ДР Конго
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
6
Нарушения
13
17
Офсайды
0
1
Количество передач
377
278
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Информация о матче
Главный судья:
Мутаз Ибрахим
Стадион:
Алассане Уаттара Стэдиум
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