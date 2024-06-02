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Расписание матчей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Пачука - Коламбус
Пачука - Коламбус: обзор матча 02 июня 2024
Пачука
02.06.2024, воскресенье, 04:15
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, Финал
3 : 0
Завершен
Коламбус
12'
Х. Саломон Рондон
32'
Э. Родригес
67'
Х. Саломон Рондон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Пачука - Коламбус
Замена
J. Hernández
️️️️
У. Идрисси
88'
85'
Замена
M. Hinestroza
️️️️
М. Фарси
85'
Замена
К. Рамирес
️️️️
К. Эрнандес
Замена
А. Баутиста
️️️️
Э. Санчес
85'
68'
Замена
Д. Рассел-Роу
️️️️
А. Мэцан
68'
Замена
Ш. Завадски
️️️️
Y. Yeboah
68'
Замена
М. Амундсен
️️️️
Е. Чеберко
ГОЛ! 3:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
У. Идрисси
67'
Желтая карточка
У. Идрисси
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
Э. Родригес
Пас отдал
Э. Санчес
32'
ГОЛ! 1:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Н. Деосса
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пачука
25
Карлос Морено
ВР
24
Луис Родригес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
33
Андрес Миколта
ЦЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
5
Брайан Гонсалес
ЦП
16
Педро Педраса
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
99
Эмилио Родригес
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
28
Эрик Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хайме Лосано
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
6
Darlington Nagbe
(К)
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Пачука
31
Jose Eulogio
ВР
2
Серхио Баррето
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
13
Овен Гонсалес
ЦП
18
Элиас Монтиэль
ЦП
26
Алан Баутиста
ЦП
8
Алексей Домингес
ЦФ
28
Jesús Hernández
ЦФ
27
Roberto de la Rosa
ЦФ
Коламбус
1
Nicholas Hagen
ВР
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
23
William Sands
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
29
Cole Mrowka
ЦП
16
Taha Habroune
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
18
Marino Hinestroza
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
3-4-1-2
25
Морено
24
Родригес
22
Кабрал
33
Миколта
5
Гонсалес
18
Деосса
99
Родригес
16
Педраса
11
Идрисси
28
Санчес
23
Рондон
4-3-2-1
28
Шульте
4
Камачо
23
Чеберко
23
Фарси
31
Морейра
6
10
Моррис
7
23
Мэцан
9
Росси
9
Эрнандес
28
Санчес
26
Баутиста
26
Баутиста
28
Санчес
11
Идрисси
28
28
11
Идрисси
23
Чеберко
18
Амундсен
18
Амундсен
23
Чеберко
7
25
Завадски
25
Завадски
7
9
Эрнандес
21
Рамирес
21
Рамирес
9
Эрнандес
23
Фарси
18
18
23
Фарси
23
Мэцан
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
23
Мэцан
Остались в запасе
Пачука
Коламбус
31
Jose Eulogio
ВР
2
Серхио Баррето
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
13
Овен Гонсалес
ЦП
18
Элиас Монтиэль
ЦП
8
Алексей Домингес
ЦФ
27
Roberto de la Rosa
ЦФ
Главный тренер
Хайме Лосано
1
Nicholas Hagen
ВР
23
William Sands
ЦЗ
29
Cole Mrowka
ЦП
16
Taha Habroune
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦП
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
31
Jose Eulogio
ВР
2
Серхио Баррето
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
13
Овен Гонсалес
ЦП
18
Элиас Монтиэль
ЦП
8
Алексей Домингес
ЦФ
27
Roberto de la Rosa
ЦФ
Остались в запасе
1
Nicholas Hagen
ВР
23
William Sands
ЦЗ
29
Cole Mrowka
ЦП
16
Taha Habroune
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦП
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Хайме Лосано
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Пачука - Коламбус
1
Всего ударов по воротам
23
11
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
4
Нарушения
15
9
Офсайды
5
1
Количество передач
361
427
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
10
6
Матчи команд
Пачука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Гвадалахара
- : -
30.11.2026
Пачука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Пачука
2 : 1
27.11.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пачука
2 : 0
22.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Атлас
1 : 4
08.11.2026
Пачука
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Пачука
3 : 0
01.11.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Америка
1 : 2
26.10.2026
Пачука
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
1 : 0
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бартон
(Санта-Ана)
Стадион:
Estadio Miguel Hidalgo, Pachuca de Soto
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