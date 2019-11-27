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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Валенсия - Челси
Валенсия - Челси: обзор матча 27 ноября 2019
Валенсия
27.11.2019, среда, 20:55
Лига чемпионов, группа H, 5 тур
2 : 2
Завершен
Челси
40'
К. Солер
82'
Д. Васс
41'
М. Ковачич
50'
К. Пулишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Челси
Желтая карточка
Г. Паулиста
87'
ГОЛ! 2:2!
Д. Васс
Пас отдал
Д. Парехо
82'
80'
Замена
М. Маунт
️️️️
Виллиан
78'
Желтая карточка
Кепа
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
К. Солер
78'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Ф. Торрес
74'
73'
Желтая карточка
Н. Канте
72'
Замена
Эмерсон
️️️️
Жоржиньо
Замена
К. Гамейро
️️️️
Х. Коста
67'
55'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
Желтая карточка
Э. Гарай
53'
50'
ГОЛ! 1:2!
К. Пулишич
Пас отдал
К. Зума
46'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Т. Абрахам
41'
ГОЛ! 1:1!
М. Ковачич
ГОЛ! 1:0!
К. Солер
Пас отдал
Родриго
40'
Желтая карточка
Д. Васс
32'
7'
Желтая карточка
Жоржиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
19
Родриго
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Челси
13
Кепа
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Валенсия
1
Хауме
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-3-1-2
24
Силлессен
14
Гайя
3
Паулиста
24
Гарай
24
Коста
10
Васс
10
Парехо
7
Солер
14
Торрес
9
Гомес
19
Родриго
3-1-3-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
4
Зума
15
Кристенсен
91
Канте
8
Ковачич
21
Жоржиньо
33
Джеймс
11
Пулишич
10
Виллиан
18
Абрахам
7
Солер
7
Кан Ин
7
Кан Ин
7
Солер
14
Торрес
13
Коклен
13
Коклен
14
Торрес
24
Коста
9
Гамейро
9
Гамейро
24
Коста
21
Жоржиньо
33
Эмерсон
33
Эмерсон
21
Жоржиньо
10
Виллиан
7
Маунт
7
Маунт
10
Виллиан
18
Абрахам
44
Батшуайи
44
Батшуайи
18
Абрахам
Остались в запасе
Валенсия
Челси
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
Главный тренер
Альберт Селадес
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Валенсия - Челси
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
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