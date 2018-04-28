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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Челси
Суонси - Челси: обзор матча 28 апреля 2018
Суонси
28.04.2018, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 1
Завершен
Челси
4'
С. Фабрегас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Челси
30'
Желтая карточка
В. Мозес
Желтая карточка
А. Айю
15'
4'
ГОЛ! 0:1!
С. Фабрегас
Пас отдал
Э. Азар
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Самуэль Клукас
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-2-3-1-1
22
Фабиански
3
ван дер Хоорн
26
Моусон
13
Ольссон
14
Робертс
26
Ноутон
6
Клукас
10
Кинг
40
Ки Сун-Юн
24
Айю
10
Айю
4-2-3-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
24
Кэхилл
33
Эмерсон
91
Канте
8
Бакайоко
11
Мозес
10
Азар
4
Фабрегас
9
Жиру
Остались в запасе
Суонси
Челси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
10
Виллиан
ЛВ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
12
Натан Дайер
ЦФ
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Суонси - Челси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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