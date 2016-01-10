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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Сканторп Юнайтед
Челси - Сканторп Юнайтед: обзор матча 10 января 2016
Челси
10.01.2016, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Сканторп Юнайтед
13'
Д. Коста
68'
Р. Лофтус-Чик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Сканторп Юнайтед
Замена
Б. Траоре
️️️️
Д. Коста
86'
81'
Замена
К. Вуттон
️️️️
К. ван Веен
79'
Замена
Д. Кинг
️️️️
С. Доусон
78'
Замена
Х. Аделакун
️️️️
Л. Уильямс
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Педро
71'
ГОЛ! 2:0!
Р. Лофтус-Чик
Пас отдал
С. Аспиликуэта
68'
Желтая карточка
Б. Иванович
65'
63'
Желтая карточка
С. Доусон
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Оскар
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
Б. Иванович
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Рамирес
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ЦП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Сканторп Юнайтед
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Скотт Лэйрд
ЛЗ
33
Джордан Кларк
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Дэвид Мирфин
ЦЗ
26
Джейми Несс
ЦП
15
Стив Доусон
ЦП
12
Нил Бишоп
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
7
Люк Уильямс
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Сканторп Юнайтед
13
Джо Аньон
ВР
6
Нилл Кеневэн
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
4
Шон МакАллистер
ЦП
18
Джек Кинг
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Бегович
24
Кэхилл
20
Иванович
4
Зума
3
Аспиликуэта
7
Рамирес
4
Фабрегас
8
Оскар
10
Виллиан
9
Педро
19
Коста
4-3-3
12
Дэниэльс
33
Кларк
3
Уоллес
5
Мирфин
3
Лэйрд
26
Несс
15
Доусон
12
Бишоп
99
ван Веен
7
Уильямс
41
Мэдден
9
Педро
29
Кенеди
29
Кенеди
9
Педро
8
Оскар
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
8
Оскар
19
Коста
11
Траоре
11
Траоре
19
Коста
15
Доусон
18
Кинг
18
Кинг
15
Доусон
99
ван Веен
19
Вуттон
19
Вуттон
99
ван Веен
7
Уильямс
47
Аделакун
47
Аделакун
7
Уильямс
Остались в запасе
Челси
Сканторп Юнайтед
1
Тибо Куртуа
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
13
Джо Аньон
ВР
4
Шон МакАллистер
ЦП
6
Нилл Кеневэн
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
Остались в запасе
1
Тибо Куртуа
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Остались в запасе
13
Джо Аньон
ВР
4
Шон МакАллистер
ЦП
6
Нилл Кеневэн
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Челси - Сканторп Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Олдершот
- : -
21.11.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Сканторп Юнайтед
1 : 1
14.11.2026
Уэртинг
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бостон Юнайтед
2 : 1
31.10.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Тамуорт
4 : 1
27.10.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 14 тур
Сканторп Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Уокинг
Англия. Национальная лига, 13 тур
Файлд
2 : 0
10.10.2026
Сканторп Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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