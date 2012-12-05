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Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Нордшелланд
Челси - Нордшелланд: обзор матча 05 декабря 2012
Челси
05.12.2012, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа E, 6 тур
6 : 1
Завершен
Нордшелланд
38'
Д. Луис (П)
45+2'
Ф. Торрес
51'
Г. Кэхилл
56'
Ф. Торрес
63'
Х. Мата
71'
Оскар
46'
Д. Джон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Нордшелланд
Желтая карточка
Д. Луис
90'
84'
Желтая карточка
П. Мтилига
Замена
П. Феррейра
️️️️
Х. Мата
74'
ГОЛ! 6:1!
Оскар
Пас отдал
Х. Мата
71'
Замена
Оскар
️️️️
Рамирес
65'
65'
Замена
К. Исса
️️️️
М. Тичинович
ГОЛ! 5:1!
Х. Мата
63'
61'
Замена
Х. Килдентофт
️️️️
А. Кристиансен
Замена
Р. Бертранд
️️️️
Э. Коул
60'
ГОЛ! 4:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Э. Азар
56'
ГОЛ! 3:1!
Г. Кэхилл
Пас отдал
Х. Мата
51'
50'
Желтая карточка
М. Паркхерст
46'
ГОЛ! 2:1!
Д. Джон
Пас отдал
К. Лорентцен
ГОЛ! 2:0!
Ф. Торрес
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Луис
38'
37'
Желтая карточка
А. Кристиансен
Пенальти не реализован!
Э. Азар
35'
32'
Пенальти не реализован!
Н. Стокхольм
9'
Замена
М. Бекманн
️️️️
И. Рунье
6'
Травма
И. Рунье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
(К)
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Рамирес
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Эден Азар
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Нордшелланд
1
Йеспер Хансен
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
21
Иван Рунье
ЦЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
91
Марио Тичинович
ПЗ
12
Джошуа Джон
ЛВ
8
Энох-Кофи Аду
ОП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
7
Николай Стокхольм
(К)
ЦП
19
Марк Гюнделах
ПВ
20
Каспер Лорентцен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
8
Оскар
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
22
Марко Марин
АП
Нордшелланд
1
Давид Йенсен
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
4
Хенрик Килдентофт
ПЗ
24
Камаль Исса
ЦП
22
Андреас-Ретц Лаудруп
ПП
36
Кристиан Линнберг
ЦФ
26
Миккель Бекманн
ЦФ
4-3-2-1
1
Чех
3
Коул
4
Луис
20
Иванович
24
Кэхилл
21
Ромеу
7
Рамирес
11
Мозес
64
Мата
10
Азар
9
Торрес
4-1-2-2-1
1
Хансен
91
Тичинович
21
Рунье
4
Паркхерст
8
Мтилига
8
Аду
10
Кристиансен
7
Стокхольм
19
Гюнделах
12
Джон
20
Лорентцен
3
Коул
5
Бертранд
5
Бертранд
3
Коул
64
Мата
19
Феррейра
19
Феррейра
64
Мата
7
Рамирес
8
Оскар
8
Оскар
7
Рамирес
91
Тичинович
24
Исса
24
Исса
91
Тичинович
10
Кристиансен
4
Килдентофт
4
Килдентофт
10
Кристиансен
21
Рунье
26
Бекманн
26
Бекманн
21
Рунье
Остались в запасе
Челси
Нордшелланд
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
36
Кристиан Линнберг
ЦФ
1
Давид Йенсен
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
22
Андреас-Ретц Лаудруп
ПП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
22
Марко Марин
АП
Остались в запасе
36
Кристиан Линнберг
ЦФ
1
Давид Йенсен
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
22
Андреас-Ретц Лаудруп
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Челси - Нордшелланд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт Союз" 23:30 (прямая)
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