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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марсель - Челси
Марсель - Челси: обзор матча 08 декабря 2010
Марсель
08.12.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 6 тур
1 : 0
Завершен
Челси
81'
Брандао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Челси
Замена
Ж. Айю
️️️️
Л. Н'Диайе
ГОЛ! 1:0!
Брандао
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
Ж. Босингва
Замена
Д. Брума
️️️️
Д. Терри
Замена
А. Айю
️️️️
Ф. Абриэль
Замена
Д. Старридж
️️️️
Д. Дрогба
Замена
Л. Гонсалес
️️️️
М. Вальбуэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
11
Брандао
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Челси
1
Петр Чех
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Рамирес
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
27
Лучо Гонсалес
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
3-1-3-1-2
30
Манданда
0
Тайво
20
Диавара
5
Хайнце
77
Каборе
5
Н'Диайе
8
Шейру
7
Абриэль
28
Вальбуэна
14
Реми
11
Брандао
4-1-2-1-2
1
Чех
3
Босингва
20
Иванович
26
Терри
19
Феррейра
2
Эссьен
16
МакИкран
7
Рамирес
13
Малуда
11
Дрогба
8
Калу
28
Вальбуэна
27
Гонсалес
27
Гонсалес
28
Вальбуэна
7
Абриэль
24
Айю
24
Айю
7
Абриэль
5
Н'Диайе
10
Айю
10
Айю
5
Н'Диайе
3
Босингва
15
ван Анхолт
15
ван Анхолт
3
Босингва
26
Терри
25
Брума
25
Брума
26
Терри
11
Дрогба
15
Старридж
15
Старридж
11
Дрогба
Остались в запасе
Марсель
Челси
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
22
Эдуар Сиссе
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
7
Джакопо Сала
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
22
Росс Тернбулл
ВР
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
22
Эдуар Сиссе
ЦП
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
22
Росс Тернбулл
ВР
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Марсель - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Велодром
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