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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Ювентус
Челси - Ювентус: обзор матча 23 ноября 2021
Челси
23.11.2021, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа H, 5 тур
4 : 0
Завершен
Ювентус
25'
Т. Чалоба
56'
Р. Джеймс
58'
К. Хадсон-Одои
90+5'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Ювентус
ГОЛ! 4:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Х. Зиеш
90'
+5
80'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Ф. Кьеза
Замена
С. Ньигес
️️️️
Жоржиньо
76'
Замена
М. Маунт
️️️️
К. Хадсон-Одои
76'
Замена
Т. Вернер
️️️️
К. Пулишич
72'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Б. Чилвел
71'
67'
Замена
Артур
️️️️
М. Локателли
67'
Замена
М. Кен
️️️️
А. Мората
59'
Замена
П. Дибала
️️️️
Р. Бентанкур
ГОЛ! 3:0!
К. Хадсон-Одои
Пас отдал
Р. Лофтус-Чик
58'
ГОЛ! 2:0!
Р. Джеймс
56'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Н. Канте
37'
ГОЛ! 1:0!
Т. Чалоба
25'
23'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
6
Артур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
3-3-1-3
16
Менди
3
Силва
27
Чалоба
22
Рюдигер
33
Чилвел
91
Канте
24
Джеймс
21
Жоржиньо
11
Пулишич
7
Хадсон-Одои
22
Зиеш
3-1-4-1-1
13
Щесны
19
Бонуччи
4
де Лигт
26
Сандро
5
Локателли
7
Куадрадо
12
Рабьо
22
МакКенни
30
Бентанкур
14
Кьеза
21
Мората
33
Чилвел
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
33
Чилвел
91
Канте
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
91
Канте
21
Жоржиньо
8
Ньигес
8
Ньигес
21
Жоржиньо
7
Хадсон-Одои
7
Маунт
7
Маунт
7
Хадсон-Одои
11
Пулишич
11
Вернер
11
Вернер
11
Пулишич
5
Локателли
6
Артур
6
Артур
5
Локателли
14
Кьеза
21
Кулушевски
21
Кулушевски
14
Кьеза
30
Бентанкур
21
Дибала
21
Дибала
30
Бентанкур
21
Мората
9
Кен
9
Кен
21
Мората
Остались в запасе
Челси
Ювентус
13
Маркус Беттинелли
ВР
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Челси - Ювентус
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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