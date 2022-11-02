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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Динамо Загреб
Челси - Динамо Загреб: обзор матча 02 ноября 2022
Челси
02.11.2022, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа E, 6 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Загреб
18'
Р. Стерлинг
30'
Д. Закария
7'
Б. Петкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Динамо Загреб
89'
Желтая карточка
С. Мохаррами
89'
Замена
Д. Шпикич
️️️️
М. Оршич
83'
Замена
М. Булат
️️️️
А. Адеми
83'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Б. Петкович
Замена
К. Пулишич
️️️️
Р. Стерлинг
83'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Д. Закария
71'
70'
Замена
М. Эмрели
️️️️
С. Ристовски
Замена
Т. Силва
️️️️
К. Кулибали
65'
Замена
А. Броя
️️️️
П. Обамеянг
65'
Замена
К. Галлахер
️️️️
К. Хаверц
64'
54'
Желтая карточка
Л. Иванушец
Желтая карточка
К. Кулибали
39'
ГОЛ! 2:1!
Д. Закария
30'
22'
Желтая карточка
Й. Мишич
ГОЛ! 1:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
П. Обамеянг
18'
7'
ГОЛ! 0:1!
Б. Петкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
27
Йосип Мишич
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
8
Конор Галлахер
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
20
Антонио Марин
ЛВ
5
Марко Булат
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
17
Лука Менало
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Менди
33
Чилвел
3
Кулибали
27
Чалоба
3
Аспиликуэта
6
Закария
21
Жоржиньо
19
Стерлинг
7
Маунт
7
Обамеянг
29
Хаверц
4-3-2-1
25
Ливакович
33
Ристовски
55
Перич
6
Шутало
18
Мохаррами
27
Мишич
45
Адеми
10
Любичич
17
Иванушец
99
Оршич
9
Петкович
19
Стерлинг
11
Пулишич
11
Пулишич
19
Стерлинг
3
Кулибали
3
Силва
3
Силва
3
Кулибали
29
Хаверц
8
Галлахер
8
Галлахер
29
Хаверц
6
Закария
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
6
Закария
7
Обамеянг
27
Броя
27
Броя
7
Обамеянг
45
Адеми
5
Булат
5
Булат
45
Адеми
99
Оршич
77
Шпикич
77
Шпикич
99
Оршич
33
Ристовски
11
Эмрели
11
Эмрели
33
Ристовски
9
Петкович
18
Дрмич
18
Дрмич
9
Петкович
Остались в запасе
Челси
Динамо Загреб
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
33
Иван Невистич
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
20
Мартин Батурина
ЦП
12
Петар Бочкай
ЛВ
20
Антонио Марин
ЛВ
17
Лука Менало
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Хаким Зиеш
ПВ
Остались в запасе
33
Иван Невистич
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
20
Мартин Батурина
ЦП
12
Петар Бочкай
ЛВ
20
Антонио Марин
ЛВ
17
Лука Менало
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Челси - Динамо Загреб
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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