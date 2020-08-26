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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЧФР Клуж - Динамо Загреб
ЧФР Клуж - Динамо Загреб: обзор матча 26 августа 2020
ЧФР Клуж
26.08.2020, среда, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 2
Завершен
Динамо Загреб
64'
М. Перейра
90+3'
Г. Дебелюх
14'
А. Гояк
78'
Л. Кастрати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Динамо Загреб
119'
Желтая карточка
Л. Кастрати
Желтая карточка
М. Рондон
115'
Замена
К. Иту
️️️️
М. Бордеяну
113'
107'
Замена
С. Мохаррами
️️️️
М. Оршич
101'
Желтая карточка
Б. Петкович
Желтая карточка
М. Бордеяну
92'
Желтая карточка
А. Буркэ
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Г. Дебелюх
Пас отдал
М. Рондон
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Д. Ливакович
Желтая карточка
Г. Дебелюх
89'
Желтая карточка
Д. Джокович
86'
82'
Желтая карточка
М. Леовац
Замена
М. Сушич
️️️️
А. Буркэ
82'
Желтая карточка
К. Балградян
79'
78'
ГОЛ! 1:2!
Л. Кастрати
68'
Замена
Б. Петкович
️️️️
Л. Иванушец
Замена
К. Голофка
️️️️
М. Перейра
68'
ГОЛ! 1:1!
М. Перейра
64'
54'
Замена
Й. Гвардиол
️️️️
М. Гавранович
54'
Замена
Л. Кастрати
️️️️
Л. Майер
Пенальти не реализован!
Ч. Деяк
52'
51'
Красная карточка
К. Теофил-Катерин
Замена
М. Рондон
️️️️
А. Кипчиу
46'
44'
Желтая карточка
А. Адеми
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Гояк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
55
Пауло Винисиус
ЦЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
66
Эмир Дилавер
ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
ЧФР Клуж
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
75
Майк Сестор
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
67
Кэтэлин Иту
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
99
Марио Рондон
ЦФ
23
Кэтэлин Голофка
ЦФ
Динамо Загреб
26
Никола Чавлина
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
18
Робби Бертон
ЦП
10
Марко Толич
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
4-4-2
34
Балградян
33
Буркэ
39
Боли
45
Камора
55
Винисиус
10
Деяк
88
Джокович
7
Перейра
37
Бордеяну
27
Кипчиу
27
Дебелюх
3-4-2-1
25
Ливакович
30
Стоянович
28
Теофил-Катерин
22
Леовац
14
Майер
14
Гояк
45
Адеми
66
Дилавер
17
Иванушец
99
Оршич
19
Гавранович
27
Кипчиу
99
Рондон
99
Рондон
27
Кипчиу
37
Бордеяну
67
Иту
67
Иту
37
Бордеяну
7
Перейра
23
Голофка
23
Голофка
7
Перейра
33
Буркэ
16
Сушич
16
Сушич
33
Буркэ
14
Майер
62
Кастрати
62
Кастрати
14
Майер
19
Гавранович
24
Гвардиол
24
Гвардиол
19
Гавранович
99
Оршич
18
Мохаррами
18
Мохаррами
99
Оршич
17
Иванушец
9
Петкович
9
Петкович
17
Иванушец
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Динамо Загреб
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
75
Майк Сестор
ВР
28
Овидиу Хобан
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
26
Никола Чавлина
ВР
10
Марко Толич
АП
18
Робби Бертон
ЦП
Главный тренер
Ненад Бьелица
Остались в запасе
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
75
Майк Сестор
ВР
28
Овидиу Хобан
ЦП
Остались в запасе
26
Никола Чавлина
ВР
10
Марко Толич
АП
18
Робби Бертон
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Ненад Бьелица
Статистика матча ЧФР Клуж - Динамо Загреб
6
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
ЧФР Клуж
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Волунтари
- : -
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Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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