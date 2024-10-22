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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Шанхай Порт - Сентрал Кост Маринерс
Шанхай Порт - Сентрал Кост Маринерс: обзор матча 22 октября 2024
Шанхай Порт
22.10.2024, вторник, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 3 тур
3 : 2
Завершен
Сентрал Кост Маринерс
2'
A. Li
41'
В. Лей
86'
М. Варгас
61'
M.
90+4'
N. Duarte
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Порт - Сентрал Кост Маринерс
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
N. Duarte
Пас отдал
B. Tapp
88'
Замена
S. Kuzevski
️️️️
R. Edmondson
88'
Замена
S. James Ngor
️️️️
S. Roux
ГОЛ! 3:1!
М. Варгас
Пас отдал
O.
86'
79'
Замена
H. Eames
️️️️
H. Steele
Замена
H. Fu
️️️️
S. Wang
75'
Замена
Л. Читтадини
️️️️
С. Сю
70'
69'
Замена
N. Duarte
️️️️
A. Kuol
Замена
F. Jing
️️️️
G.
62'
61'
ГОЛ! 2:1!
M.
Пас отдал
Э. МакКалмонт
Замена
М. Варгас
️️️️
В. Лей
61'
Замена
S. Li
️️️️
X. Chen
61'
Желтая карточка
С. Сю
50'
46'
Замена
B. Brandtman
️️️️
В. Фейжао
ГОЛ! 2:0!
В. Лей
Пас отдал
O.
41'
24'
Желтая карточка
L. Mauragis
ГОЛ! 1:0!
A. Li
Пас отдал
В. Лей
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
31
Xing Chen
ВР
4
Shenchao Wang
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
11
Ang Li
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Синь Сю
ЦП
20
Yang Shiyuan
ЦП
8
Oscar
(К)
ЦП
30
Willian Popp
ЦП
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Сентрал Кост Маринерс
40
Dylan Peraić-Cullen
ВР
15
Storm Roux
ЦЗ
45
Brian Kaltack
(К)
ЦЗ
5
Lucas Mauragis
ЦЗ
11
Витор Фейжао
ЛВ
26
Brad Tapp
ЦП
16
Harrison Steele
ЦП
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
27
Ryan Edmondson
ЦФ
45
Alou Kuol
ЦФ
10
Mikael
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Шанхай Порт
25
Jia Du
ВР
12
Wei Chen
ВР
23
Huan Fu
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
32
Shuai Li
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
44
Feng Jing
ЦП
15
Chen Xuhuang
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
33
Liu Zhurun
ЦФ
45
Liu Xiaolong
ЦФ
11
Lu Wenjun
ЦФ
Сентрал Кост Маринерс
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
27
Sasha Kuzevski
ЦЗ
6
Haine Eames
ЦП
18
William Wilson
ЦП
19
Sabit James Ngor
ЦП
37
Bailey Brandtman
ЦП
14
Nicholas Duarte
ЦФ
3-4-1-1
1
Янь
4
13
11
8
Сю
8
30
20
7
Лей
9
3-3-1-3
40
15
45
5
26
16
8
МакКалмонт
11
Фейжао
10
45
27
4
23
23
4
31
32
32
31
8
Сю
18
Читтадини
18
Читтадини
8
Сю
9
44
44
9
7
Лей
8
Варгас
8
Варгас
7
Лей
27
27
27
27
16
6
6
16
15
19
19
15
11
Фейжао
37
37
11
Фейжао
45
14
14
45
Остались в запасе
Шанхай Порт
Сентрал Кост Маринерс
25
Jia Du
ВР
12
Wei Chen
ВР
15
Chen Xuhuang
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
33
Liu Zhurun
ЦФ
45
Liu Xiaolong
ЦФ
11
Lu Wenjun
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
18
William Wilson
ЦП
Главный тренер
Марк Джексон
Остались в запасе
25
Jia Du
ВР
12
Wei Chen
ВР
15
Chen Xuhuang
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
33
Liu Zhurun
ЦФ
45
Liu Xiaolong
ЦФ
11
Lu Wenjun
ЦФ
Остались в запасе
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
18
William Wilson
ЦП
Главный тренер
Кевин Мускат
Главный тренер
Марк Джексон
Статистика матча Шанхай Порт - Сентрал Кост Маринерс
1
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
10
Офсайды
2
2
Количество передач
483
475
Сейвы
4
2
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Порт
6 : 1
08.11.2026
Ляонин Тиерен
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
2 : 3
27.10.2026
Конг Ан Ханой
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Информация о матче
Главный судья:
Садулло Гулмуроди
Стадион:
Pudong Football Stadium, Shanghai
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