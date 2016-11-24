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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сельта - Стандард
Сельта - Стандард: обзор матча 24 ноября 2016
Сельта
24.11.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 5 тур
1 : 1
Завершен
Стандард
8'
Я. Аспас
81'
К. Лайфис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Стандард
Вторая желтая
Я. Аспас
90'
+4
89'
Замена
Б. Бадибанга
️️️️
Б. Раман
Замена
Д. Росси
️️️️
Д. Васс
84'
82'
Желтая карточка
К. Лайфис
Замена
С. Гомес
️️️️
Х. Кастро
82'
81'
ГОЛ! 1:1!
К. Лайфис
Пас отдал
К. Фай
Замена
Н. Радойя
️️️️
М. Диас
62'
62'
Замена
И. Мбенза
️️️️
Э. Жуниор
61'
Желтая карточка
К. Фай
34'
Желтая карточка
И. Бельфодиль
Желтая карточка
Я. Аспас
33'
32'
Желтая карточка
О. Са
ГОЛ! 1:0!
Я. Аспас
Пас отдал
У. Мальо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
21
Марсело Диас
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ПП
77
Пионе Систо
ЛФ
10
Яго Аспас
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Стандард
28
Гийом Хуберт
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
24
Корентин Фьоре
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
16
Адриан Требель
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Горо
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
42
Веллисон Маллманн
ЦП
12
Бени Бадибанга
ЦФ
4-3-3
36
Бланко
17
Кастро
22
Мальо
22
Кабрал
14
Ронкалья
10
Васс
21
Диас
19
Эрнандес
77
Систо
11
Гуидетти
10
Аспас
3-1-2-1-3
28
Хуберт
19
Фай
24
Фьоре
24
Шольц
75
Сиссе
16
Требель
19
Лайфис
8
Жуниор
70
Са
19
Бельфодиль
14
Раман
21
Диас
22
Радойя
22
Радойя
21
Диас
17
Кастро
21
Гомес
21
Гомес
17
Кастро
10
Васс
25
Росси
25
Росси
10
Васс
8
Жуниор
7
Мбенза
7
Мбенза
8
Жуниор
14
Раман
12
Бадибанга
12
Бадибанга
14
Раман
Остались в запасе
Сельта
Стандард
10
Тео Бонгонда
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Горо
ЦЗ
21
Эйонг Эно
ЦП
42
Веллисон Маллманн
ЦП
Главный тренер
Александар Янкович
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Остались в запасе
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Горо
ЦЗ
21
Эйонг Эно
ЦП
42
Веллисон Маллманн
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Александар Янкович
Статистика матча Сельта - Стандард
1
1
1
8
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
8
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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