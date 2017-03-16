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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - Сельта
Краснодар - Сельта: обзор матча 16 марта 2017
Краснодар
16.03.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Сельта
52'
У. Мальо
80'
Я. Аспас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Сельта
Вторая желтая
Ш. Каборе
86'
86'
Замена
К. Бове
️️️️
П. Эрнандес
82'
Замена
Ф. Ронкалья
️️️️
Я. Аспас
80'
ГОЛ! 0:2!
Я. Аспас
Пас отдал
Д. Гуидетти
74'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Д. Васс
Замена
Р. Лаборде
️️️️
М. Перейра
70'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
В. Классон
60'
54'
Желтая карточка
Н. Радойя
52'
ГОЛ! 0:1!
У. Мальо
Желтая карточка
Вандерсон
47'
Замена
П. Мамаев
️️️️
В. Подберезкин
46'
Желтая карточка
А. Гранквист
43'
Желтая карточка
Ю. Газинский
42'
Желтая карточка
Ш. Каборе
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Маурисио Перейра
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
(К)
ПЗ
77
Пионе Систо
ЛВ
19
Пабло Эрнандес
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
22
Неманья Радойя
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
4-1-2-2-1
88
Синицын
14
Мартынович
4
Гранквист
5
Налдо
98
Петров
77
Каборе
18
Газинский
92
Подберезкин
7
Классон
10
Перейра
14
Вандерсон
4-1-2-1-2
1
Альварес
22
Мальо
3
Фонтас
22
Кабрал
17
Кастро
19
Эрнандес
10
Васс
22
Радойя
77
Систо
10
Аспас
11
Гуидетти
7
Классон
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
7
Классон
92
Подберезкин
10
Мамаев
10
Мамаев
92
Подберезкин
10
Перейра
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Перейра
10
Аспас
14
Ронкалья
14
Ронкалья
10
Аспас
10
Васс
19
Санчес
19
Санчес
10
Васс
19
Эрнандес
12
Бове
12
Бове
19
Эрнандес
Остались в запасе
Краснодар
Сельта
33
Станислав Крицюк
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Игорь Шалимов
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Краснодар - Сельта
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
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