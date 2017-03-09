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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сельта - Краснодар
Сельта - Краснодар: обзор матча 09 марта 2017
Сельта
09.03.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Краснодар
50'
Д. Васс
90'
К. Бове
56'
В. Классон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Краснодар
ГОЛ! 2:1!
К. Бове
Пас отдал
У. Мальо
90'
83'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
И. Жигулев
78'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Вандерсон
Замена
К. Бове
️️️️
Д. Гуидетти
78'
75'
Замена
П. Мамаев
️️️️
В. Подберезкин
Замена
Х. Санчес
️️️️
Д. Васс
70'
56'
ГОЛ! 1:1!
В. Классон
Пас отдал
Вандерсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Васс
50'
24'
Желтая карточка
В. Классон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
(К)
ПЗ
77
Пионе Систо
ЛВ
21
Марсело Диас
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
22
Неманья Радойя
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
12
Клаудио Бове
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
4-1-2-1-2
1
Альварес
17
Кастро
3
Фонтас
22
Кабрал
22
Мальо
21
Диас
10
Васс
22
Радойя
77
Систо
11
Гуидетти
10
Аспас
4-3-2-1
33
Крицюк
14
Мартынович
4
Гранквист
5
Налдо
2
Рамирес
92
Подберезкин
18
Газинский
10
Жигулев
10
Перейра
7
Классон
14
Вандерсон
10
Васс
19
Санчес
19
Санчес
10
Васс
11
Гуидетти
12
Бове
12
Бове
11
Гуидетти
10
Жигулев
6
Торбинский
6
Торбинский
10
Жигулев
92
Подберезкин
10
Мамаев
10
Мамаев
92
Подберезкин
14
Вандерсон
21
Лаборде
21
Лаборде
14
Вандерсон
Остались в запасе
Сельта
Краснодар
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Сельта - Краснодар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
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