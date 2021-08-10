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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Кардифф - Саттон Юнайтед
Кардифф - Саттон Юнайтед: обзор матча 10 августа 2021
Кардифф
10.08.2021, вторник, 21:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
3 : 2
Завершен
Саттон Юнайтед
44'
М. Уоткинс
51'
М. Уоткинс
84'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кардифф - Саттон Юнайтед
Замена
Д. Коллинс
️️️️
К. Мур
85'
ГОЛ! 3:0!
Д. Мерфи
84'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Харрис
80'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
М. Уоткинс
80'
ГОЛ! 2:0!
М. Уоткинс
51'
ГОЛ! 1:0!
М. Уоткинс
Пас отдал
К. Мур
44'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Кардифф - Саттон Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 17 тур
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0 : 4
24.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
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2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
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3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
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Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Информация о матче
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