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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания - ЦАР
Танзания - ЦАР: обзор матча 23 марта 2022
Танзания
23.03.2022, среда, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
ЦАР
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Танзания - ЦАР
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Танзания
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
09.06.2026
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Макао
0 : 6
29.03.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Марокко
1 : 0
04.01.2026
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1 : 1
30.12.2025
Тунис
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
ЦАР
1 : 1
05.06.2026
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Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
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2 : 3
12.10.2025
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