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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Бунедкор
Динамо - Бунедкор: обзор матча 25 января 2014
Динамо
25.01.2014, суббота, 17:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Бунедкор
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо - Бунедкор
Пенальти не реализован!
Б. Джуджак
87'
Замена
А. Ташаев
️️️️
А. Панюков
68'
Желтая карточка
Б. Джуджак
55'
Замена
К. Кураньи
️️️️
А. Ионов
46'
Замена
А. Панюков
️️️️
А. Кокорин
46'
Замена
А. Катрич
️️️️
А. Касаев
46'
Замена
М. Яхуби
️️️️
Р. Зобнин
46'
Замена
И. Денисов
️️️️
А. Юсупов
46'
Замена
Б. Джуджак
️️️️
К. Нобоа
46'
Замена
Г. Флореску
️️️️
Д. Живоглядов
46'
Замена
К. Самба
️️️️
М. Ломич
46'
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
В. Гранат
46'
Замена
Л. Уилкшир
️️️️
Л. Фернандес
46'
Замена
Е. Фролов
️️️️
Р. Березовский
46'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Динамо - Бунедкор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Динамо Сам
- : -
22.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Нефтчи
4 : 0
14.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Бунедкор
1 : 2
05.11.2026
Хорезм
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Бунедкор
2 : 1
22.10.2026
Машал
Узбекистан. Суперлига, 24 тур
Бунедкор
1 : 1
16.10.2026
Согдиана
Узбекистан. Суперлига, 23 тур
Пахтакор
3 : 1
09.10.2026
Бунедкор
Информация о матче
Стадион:
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Бунедкор
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