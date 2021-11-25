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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брондбю - Лион
Брондбю - Лион: обзор матча 25 ноября 2021
Брондбю
25.11.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, группа A, 5 тур
1 : 3
Завершен
Лион
51'
М. Уре
57'
Р. Шерки
66'
Р. Шерки
76'
И. Слимани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Лион
Желтая карточка
К. Тшиемб
86'
78'
Желтая карточка
Д. Да Силва
76'
ГОЛ! 1:3!
И. Слимани
Пас отдал
Л. Пакета
Замена
К. Каппис
️️️️
Й. Радошевич
75'
Замена
М. Дивкович
️️️️
М. Уре
75'
75'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
Т. Кадевере
75'
Замена
М. Какере
️️️️
Х. Кейта
74'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
Т. Мендес
74'
Замена
Л. Пакета
️️️️
М. Дембеле
66'
ГОЛ! 1:2!
Р. Шерки
Пас отдал
М. Густо
Замена
К. Менса
️️️️
Б. Риверос
63'
Замена
А. Слимане
️️️️
М. Греве
62'
57'
ГОЛ! 1:1!
Р. Шерки
ГОЛ! 1:0!
М. Уре
51'
Желтая карточка
М. Греве
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
17
Матиас Греве
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
19
Ислам Слимани
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Брондбю
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
Лион
16
Кейн Боннви
ВР
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Хермансен
2
Максе
5
Тшиемб
15
Риверос
5
Хеггхейм
5
Брус
5
Радошевич
25
Френдруп
17
Греве
17
Уре
15
Хедлунд
4-1-1-1-3
1
Лопеш
27
Густо
3
Да Силва
23
Люкеба
17
Энрике
23
Мендес
8
Кейта
10
Шерки
9
Дембеле
9
Кадевере
19
Слимани
15
Риверос
14
Менса
14
Менса
15
Риверос
5
Радошевич
12
Каппис
12
Каппис
5
Радошевич
17
Греве
20
Слимане
20
Слимане
17
Греве
17
Уре
24
Дивкович
24
Дивкович
17
Уре
23
Мендес
39
Гимарайнс
39
Гимарайнс
23
Мендес
8
Кейта
8
Какере
8
Какере
8
Кейта
9
Дембеле
11
Пакета
11
Пакета
9
Дембеле
9
Кадевере
9
Экамби
9
Экамби
9
Кадевере
Остались в запасе
Брондбю
Лион
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
16
Кейн Боннви
ВР
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Брондбю - Лион
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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