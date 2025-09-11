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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2025/2026
Сатурн - БроукБойз
Сатурн - БроукБойз: обзор матча 11 сентября 2025
Сатурн
11.09.2025, четверг, 19:30
Россия. Кубок, 3 раунд
0 : 2
Завершен
БроукБойз
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БроукБойз
На бывшем стадионе РПЛ натуральный газон поменяют на искусственный
22 июня
2
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2
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22 июня
2
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«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
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15 мая
2
Два игрока «Краснодара» перешли в подмосковный клуб
26 марта
ЦСКА предостерегли от назначения Игдисамова: «Не выйдет ничего хорошего»
28 мая
1
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21 апреля
2
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Сатурн
БроукБойз
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Сатурн
0 : 3
13.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Сатурн
1 : 0
06.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Сатурн
0 : 0
30.05.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Сатурн
2 : 1
24.05.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Сатурн
0 : 3
13.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Сатурн
1 : 0
06.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Сатурн
0 : 0
30.05.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Сатурн
2 : 1
24.05.2026
Арсенал-2
Россия. Кубок, 4 раунд
БроукБойз
0 : 2
23.09.2025
Сокол
Россия. Кубок, 3 раунд
Сатурн
0 : 2
11.09.2025
БроукБойз
Россия. Кубок, 2 раунд
Авангард
1 : 2
21.08.2025
БроукБойз
Россия. Кубок, 1 раунд
БроукБойз
3 : 2
06.08.2025
Орел
Россия. Кубок, 2 раунд
Химик
1 : 0
22.08.2024
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