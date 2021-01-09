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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бристоль Роверс - Шеффилд Юнайтед
Бристоль Роверс - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 09 января 2021
Бристоль Роверс
09.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Шеффилд Юнайтед
21'
A. Kilgour
62'
М. Эмер
59'
О. Бурк
63'
Д. Богль
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бристоль Роверс - Шеффилд Юнайтед
86'
Замена
М. Лоу
️️️️
Д. Флек
Замена
A. Rodman
️️️️
E. Upson
80'
74'
Замена
К. Брайан
️️️️
Д. Ландстрем
63'
ГОЛ! 2:2!
Д. Богль
Пас отдал
Д. МакГолдрик
ГОЛ! 2:1!
М. Эмер
Пас отдал
Л. Лихи
62'
Замена
J. Barrett
️️️️
Д. Аюнга
61'
Желтая карточка
Л. Лихи
60'
Замена
J. Grant
️️️️
Э. Эзтюмер
60'
59'
ГОЛ! 1:1!
О. Бурк
Пас отдал
Д. Флек
53'
Замена
О. Бурк
️️️️
Л. Муссе
ГОЛ! 1:0!
A. Kilgour
Пас отдал
Z. Westbrooke
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Роверс
10
Люк Лихи
ЛЗ
5
Макс Эмер
ЦЗ
20
Джек Болдуин
ЦЗ
23
Люк МакКормик
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
11
Джона Аюнга
ЦФ
1
Joe Day
ЦФ
5
Alfie Kilgour
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
6
Edward Upson
ЦФ
9
Брэндон Ханлан
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Бристоль Роверс
4
Киан Харрис
ЦЗ
7
Cameron Hargreaves
ЦФ
1
Jordi van Stappershoef
ЦФ
18
Michael Kelly
ЦФ
30
Mark Little
ЦФ
14
Ali Koiki
ЦФ
4
Joshua Grant
ЦФ
33
Alex Rodman
ЦФ
10
Joshua Barrett
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
7
Оливер Бурк
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
3-2-5
10
Лихи
20
Болдуин
5
Эмер
23
МакКормик
50
Эзтюмер
5
9
Ханлан
6
24
1
4-4-2
32
Рэмсдейл
15
Иган
4
Ампаду
2
Богль
6
Бешам
6
Ландстрем
10
Норвуд
13
Флек
23
Осборн
11
Муссе
17
МакГолдрик
50
Эзтюмер
4
4
50
Эзтюмер
6
33
33
6
11
Аюнга
10
10
11
Аюнга
13
Флек
3
Лоу
3
Лоу
13
Флек
6
Ландстрем
22
Брайан
22
Брайан
6
Ландстрем
11
Муссе
7
Бурк
7
Бурк
11
Муссе
Остались в запасе
Бристоль Роверс
Шеффилд Юнайтед
7
Cameron Hargreaves
ЦФ
1
Jordi van Stappershoef
ЦФ
4
Киан Харрис
ЦЗ
18
Michael Kelly
ЦФ
30
Mark Little
ЦФ
14
Ali Koiki
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
34
Майкл Веррипс
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
10
Райан Брюстер
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
7
Cameron Hargreaves
ЦФ
1
Jordi van Stappershoef
ЦФ
4
Киан Харрис
ЦЗ
18
Michael Kelly
ЦФ
30
Mark Little
ЦФ
14
Ali Koiki
ЦФ
Остались в запасе
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
34
Майкл Веррипс
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
10
Райан Брюстер
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Бристоль Роверс - Шеффилд Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Мемориал Стэдиум
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Бристоль Роверс
Шеффилд Юнайтед
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