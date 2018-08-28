Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Куинз Парк Рейнджерс - Бристоль Роверс
Куинз Парк Рейнджерс - Бристоль Роверс: обзор матча 28 августа 2018
Куинз Парк Рейнджерс
28.08.2018, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
3 : 1
Завершен
Бристоль Роверс
4'
Б. Осайи-Самуэль
18'
П. Вшолек
64'
М. Смит
87'
О. Какай (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Бристоль Роверс
87'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
О. Какай
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
84'
ГОЛ! 3:0!
М. Смит
Пас отдал
О. Какай
64'
28'
Желтая карточка
Т. Крейг
ГОЛ! 2:0!
П. Вшолек
18'
ГОЛ! 1:0!
Б. Осайи-Самуэль
4'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Бристоль Роверс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
Новости команд
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Бристоль Роверс
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
2023.01.18 09:12
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
2022.05.08 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
2020.01.15 00:58
1
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
2020.01.08 07:42
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+