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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Бристоль Роверс - Оксфорд
Бристоль Роверс - Оксфорд: обзор матча 27 января 2024
Бристоль Роверс
27.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Оксфорд
16'
К. Мартин
22'
Л. Томас
77'
Х. Вейл
58'
М. Харрис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Роверс - Оксфорд
Замена
J. Connolly
️️️️
Д. Уилсон
82'
81'
Замена
Г. О'Донкор
️️️️
Т. Гудрем
ГОЛ! 3:1!
Х. Вейл
77'
74'
Замена
M. McGuane
️️️️
J. McEachran
Замена
Л. Гордон
️️️️
Д. Фрэнд
73'
58'
ГОЛ! 2:1!
М. Харрис
Пас отдал
К. Браннаган
46'
Замена
Т. Бьюри
️️️️
S. Negru
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Стивенс
Желтая карточка
Д. Уилсон
34'
ГОЛ! 2:0!
Л. Томас
Пас отдал
С. Финли
22'
ГОЛ! 1:0!
К. Мартин
Пас отдал
Э. Эванс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Роверс
1
Jed Ward
ВР
6
Джеймс Уилсон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Тристан Крама
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
22
Kamil Conteh
ЦП
8
Сэм Финли
(К)
ЦП
14
Энтони Эванс
ЦП
20
Харви Вейл
АП
16
Люк Томас
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Оксфорд
1
Джейми Камминг
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
6
Elliott Moore
(К)
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
5
Stephan Negru
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
11
Тайлер Гудрем
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
20
Josh McEachran
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
4
James Connolly
ЦЗ
2
Luca Hoole
ЦП
23
Люк МакКормик
ЦП
27
Джон Маркиз
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
8
Oisin Smyth
ЦП
17
Marcus McGuane
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
27
James Henry
ЦФ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
4-3-1-2
1
6
Уилсон
32
Фрэнд
4
Крама
32
Хант
22
8
Финли
14
Эванс
20
Вейл
18
Мартин
16
Томас
3-2-4-1
1
Камминг
6
3
Браун
5
2
Стивенс
22
Ли
9
Харрис
20
8
Браннаган
11
Гудрем
20
Родригеш
32
Фрэнд
19
Гордон
19
Гордон
32
Фрэнд
6
Уилсон
4
4
6
Уилсон
20
17
17
20
5
7
Бьюри
7
Бьюри
5
11
Гудрем
19
О'Донкор
19
О'Донкор
11
Гудрем
Остались в запасе
Бристоль Роверс
Оксфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Luca Hoole
ЦП
23
Люк МакКормик
ЦП
27
Джон Маркиз
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
8
Oisin Smyth
ЦП
27
James Henry
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Luca Hoole
ЦП
23
Люк МакКормик
ЦП
27
Джон Маркиз
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
8
Oisin Smyth
ЦП
27
James Henry
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Бристоль Роверс - Оксфорд
1
1
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
4
Количество передач
391
543
Сейвы
4
3
Точность передач %
67
76
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
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2022.05.08 00:25
1
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2023.01.18 09:12
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
2022.05.08 00:25
1
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