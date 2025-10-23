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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Брейдаблик - КуПС
Брейдаблик - КуПС: обзор матча 23 октября 2025
Брейдаблик
23.10.2025, четверг, 19:45
Лига конференций, 2 тур
0 : 0
Завершен
КуПС
Матч
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Прогноз
Коэффициенты
Протокол Брейдаблик - КуПС
Завершен
90'
+1
Красная карточка
Мохамед Туре
Желтая карточка
Кристинн Стейндорссон
90'
77'
Замена
Джослин Луйе-Лутумба
️️️️➡️️
Петр Пажишек
Замена
Aron Bjarnason
️️️️➡️️
Davíð Ingvarsson
72'
Замена
Кристинн Стейндорссон
️️️️➡️️
Виктор Карл Эйнарссон
72'
Замена
O. Omarsson
️️️️➡️️
Агуст-Орри Торстейнссон
72'
64'
Замена
Agon Sadiku
️️️️➡️️
Petteri Pennanen
59'
Замена
Samuel Pasanen
️️️️➡️️
D. Arifi
Замена
Тор Улфарссон
️️️️➡️️
Тобиас Томсен
59'
Пенальти не реализован
Хескулдур Гуннлаугссон
57'
46'
Замена
Клинтон Антви
️️️️➡️️
Bob Nii Armah
46'
Замена
Мохамед Туре
️️️️➡️️
Паулюс Голубицкас
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брейдаблик
17
Вальгейр Вальгейрссон
ЛЗ
44
Дамир Муминович
ЦЗ
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
6
Арнор Гаути Йонссон
ЦП
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦП
15
Агуст-Орри Торстейнссон
ЛВ
7
Хескулдур Гуннлаугссон
(К)
ПВ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
19
Kristinn Jónsson
ЦФ
18
Davíð Ingvarsson
ЦФ
77
Тобиас Томсен
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
КуПС
25
Ибраим Сиссе
ЦЗ
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
24
Bob Nii Armah
ЦП
13
Яакко Оксанен
ЦП
35
Паулюс Голубицкас
ЦП
34
Отто Руоппи
АП
1
Johannes Kreidl
ЦФ
6
Saku Savolainen
ЦФ
28
D. Arifi
ЦФ
8
Petteri Pennanen
(К)
ЦФ
9
Петр Пажишек
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Брейдаблик
33
Gylfi Berg Snaehólm
ВР
4
Ásgeir Orrason
ЦЗ
29
Gabriel Snaer
ЦЗ
31
Gunnleifur Orri Gunnleifsson
ЦП
9
O. Omarsson
ЦП
45
Тор Улфарссон
АП
10
Кристинн Стейндорссон
АП
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
11
Aron Bjarnason
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
99
G. Magnusson
ЦФ
КуПС
37
Miilo Pitkänen
ВР
12
Aatu Hakala
ВР
25
Клинтон Антви
ЦЗ
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
14
Samuel Pasanen
ЦП
21
Джослин Луйе-Лутумба
ЦП
28
Sadat Seidu
ЦП
9
Мохамед Туре
ЦФ
11
Agon Sadiku
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
3-2-2-4
17
Вальгейрссон
21
Маргейрссон
44
Муминович
6
Йонссон
8
Эйнарссон
15
Торстейнссон
7
Гуннлаугссон
1
77
Томсен
18
19
2-3-1-5
25
Сиссе
4
Рикардо
24
13
Оксанен
35
Голубицкас
34
Руоппи
1
9
Пажишек
8
28
6
15
Торстейнссон
9
9
15
Торстейнссон
77
Томсен
45
Улфарссон
45
Улфарссон
77
Томсен
8
Эйнарссон
10
Стейндорссон
10
Стейндорссон
8
Эйнарссон
18
11
11
18
24
25
Антви
25
Антви
24
28
14
14
28
9
Пажишек
21
Луйе-Лутумба
21
Луйе-Лутумба
9
Пажишек
35
Голубицкас
9
Туре
9
Туре
35
Голубицкас
8
11
11
8
Остались в запасе
Брейдаблик
КуПС
33
Gylfi Berg Snaehólm
ВР
4
Ásgeir Orrason
ЦЗ
29
Gabriel Snaer
ЦЗ
31
Gunnleifur Orri Gunnleifsson
ЦП
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
99
G. Magnusson
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
37
Miilo Pitkänen
ВР
12
Aatu Hakala
ВР
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
28
Sadat Seidu
ЦП
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Остались в запасе
33
Gylfi Berg Snaehólm
ВР
4
Ásgeir Orrason
ЦЗ
29
Gabriel Snaer
ЦЗ
31
Gunnleifur Orri Gunnleifsson
ЦП
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
99
G. Magnusson
ЦФ
Остались в запасе
37
Miilo Pitkänen
ВР
12
Aatu Hakala
ВР
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
28
Sadat Seidu
ЦП
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Статистика матча Брейдаблик - КуПС
1
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
6
Нарушения
6
11
Офсайды
2
1
Количество передач
417
566
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.86
1.05
Информация о матче
Главный судья:
Sandi Putros, Denmark
Стадион:
Лаугардалсвеллур
Посещаемость:
821
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КуПС
1 : 1
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Фрам
4 : 3
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16.06.2026
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4 : 3
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