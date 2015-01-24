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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Брэдфорд Сити
Челси - Брэдфорд Сити: обзор матча 24 января 2015
Челси
24.01.2015, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 4 раунд
2 : 4
Завершен
Брэдфорд Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
15
Андреас Кристенсен
ПЗ
7
Рамирес
ОП
12
Джон Оби Микел
ОП
8
Оскар
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Брэдфорд Сити
27
Бен Уиллиамс
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
23
Рори Макардл
ЦЗ
15
Эндрю Дэйвис
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ЦЗ
8
Гэри Лиддл
ЦП
22
Филипе Мораиш
ЦП
16
Джон Стид
ЦФ
11
Билли Кнот
ЦФ
18
Джеймс Хансон
ЦФ
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Брэдфорд Сити
22
Мэттью Арвин
ВР
6
Алан Шихан
ЦЗ
18
Кристофер Рутис
ЦЗ
14
Марк Йетес
ЦП
17
Джейсон Кеннеди
ЦП
10
Билли Кларк
ЦФ
13
Франсуа Зоко
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Чех
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
4
Зума
15
Кристенсен
7
Рамирес
12
Оби Микел
8
Оскар
10
Салах
14
Реми
11
Дрогба
3-2-2-3
27
Уиллиамс
15
Дэйвис
3
Мередит
23
Дарби
11
Халидэй
23
Макардл
8
Лиддл
22
Мораиш
18
Хансон
11
Кнот
16
Стид
Остались в запасе
Челси
Брэдфорд Сити
10
Виллиан
ЛВ
1
Тибо Куртуа
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
22
Мэттью Арвин
ВР
6
Алан Шихан
ЦЗ
18
Кристофер Рутис
ЦЗ
14
Марк Йетес
ЦП
17
Джейсон Кеннеди
ЦП
10
Билли Кларк
ЦФ
13
Франсуа Зоко
ЦФ
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
1
Тибо Куртуа
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
Остались в запасе
22
Мэттью Арвин
ВР
6
Алан Шихан
ЦЗ
18
Кристофер Рутис
ЦЗ
14
Марк Йетес
ЦП
17
Джейсон Кеннеди
ЦП
10
Билли Кларк
ЦФ
13
Франсуа Зоко
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Челси - Брэдфорд Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
- : -
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Брэдфорд Сити
2 : 0
17.10.2026
Стивенидж
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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