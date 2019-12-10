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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Славия
Боруссия Д - Славия: обзор матча 10 декабря 2019
Боруссия Д
10.12.2019, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа F, 6 тур
2 : 1
Завершен
Славия
10'
Д. Санчо
61'
Ю. Брандт
43'
Т. Соучек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Славия
Замена
М. Дауд
️️️️
Д. Санчо
87'
83'
Замена
Й. Гушбауэр
️️️️
Л. Такакш
Замена
Л. Балерди
️️️️
Т. Азар
83'
Замена
Л. Пищек
️️️️
А. Хакими
83'
82'
Желтая карточка
В. Цоуфал
Вторая желтая
Ю. Вайгль
77'
72'
Замена
И. Траоре
️️️️
Л. Масопуст
Желтая карточка
Ю. Вайгль
66'
65'
Замена
А. Юсуф
️️️️
М. Шкода
ГОЛ! 2:1!
Ю. Брандт
Пас отдал
Д. Санчо
61'
Желтая карточка
Д. Загаду
49'
43'
ГОЛ! 1:1!
Т. Соучек
Пас отдал
М. Шкода
42'
Желтая карточка
Я. Боржил
Желтая карточка
Ю. Брандт
38'
ГОЛ! 1:0!
Д. Санчо
Пас отдал
М. Ройс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
3-3-3-1
1
Бюрки
25
Аканджи
15
Хуммельс
23
Загаду
22
Геррейру
5
Вайгль
2
Хакими
9
Азар
18
Ройс
19
Санчо
8
Брандт
4-1-3-1-1
1
Колар
34
Цоуфал
15
Кудела
22
Такакш
26
Боржил
28
Соучек
8
Масопуст
23
Шевчик
10
Станчу
99
Олаинка
7
Шкода
9
Азар
26
Балерди
26
Балерди
9
Азар
2
Хакими
26
Пищек
26
Пищек
2
Хакими
19
Санчо
81
Дауд
81
Дауд
19
Санчо
22
Такакш
25
Гушбауэр
25
Гушбауэр
22
Такакш
8
Масопуст
12
Траоре
12
Траоре
8
Масопуст
7
Шкода
9
Юсуф
9
Юсуф
7
Шкода
Остались в запасе
Боруссия Д
Славия
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
27
Марио Гетце
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
17
Лукаш Провод
ЛВ
10
Мик ван Бурен
ПВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
27
Марио Гетце
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
17
Лукаш Провод
ЛВ
10
Мик ван Бурен
ПВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Боруссия Д - Славия
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
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