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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Наполи
Боруссия Д - Наполи: обзор матча 26 ноября 2013
Боруссия Д
26.11.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа F, 5 тур
3 : 1
Завершен
Наполи
10'
М. Ройс (П)
60'
Я. Блащиковски
78'
П. Обамеянг
71'
Л. Инсинье
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Наполи
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Р. Левандовски
89'
Замена
Л. Пищек
️️️️
М. Ройс
81'
ГОЛ! 3:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
Р. Левандовски
78'
76'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Г. Пандев
71'
ГОЛ! 2:1!
Л. Инсинье
Пас отдал
Г. Игуаин
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Я. Блащиковски
68'
66'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Х. Кальехон
62'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Б. Джемаили
ГОЛ! 2:0!
Я. Блащиковски
Пас отдал
М. Ройс
60'
Желтая карточка
С. Кель
37'
37'
Желтая карточка
Г. Пандев
36'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
11'
Желтая карточка
Г. Игуаин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ройс
10'
9'
Желтая карточка
Ф. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ПЗ
8
Нури Шахин
ОП
5
Себастьян Кель
(К)
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
7
Пабло Армеро
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
(К)
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ОП
85
Валон Бехрами
ОП
21
Горан Пандев
АП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Вайденфеллер
37
Дурм
19
Папастатопулос
5
Бендер
6
Гросскройц
8
Шахин
5
Кель
22
Мхитарян
16
Блащиковски
18
Ройс
9
Левандовски
4-2-1-1-2
25
Рейна
11
Маджо
39
Альбиоль
6
Фернандес
7
Армеро
21
Джемаили
85
Бехрами
7
Кальехон
21
Пандев
10
Мертенс
9
Игуаин
18
Ройс
26
Пищек
26
Пищек
18
Ройс
16
Блащиковски
7
Обамеянг
7
Обамеянг
16
Блащиковски
9
Левандовски
20
Шибер
20
Шибер
9
Левандовски
21
Джемаили
88
Инлер
88
Инлер
21
Джемаили
7
Кальехон
10
Инсинье
10
Инсинье
7
Кальехон
21
Пандев
91
Сапата
91
Сапата
21
Пандев
Остались в запасе
Боруссия Д
Наполи
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
25
Бруно Увини
ЦЗ
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Боруссия Д - Наполи
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:30 (прямая)
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