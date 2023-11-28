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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Боруссия Д
Милан - Боруссия Д: обзор матча 28 ноября 2023
Милан
28.11.2023, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа F, 5 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
37'
С. Чуквуэзе
10'
М. Ройс (П)
59'
Д. Гиттенс
69'
К. Адейеми
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Боруссия Д
90'
+6
Желтая карточка
Э. Джан
79'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
М. Ройс
78'
Травма
М. Ройс
Замена
Л. Йович
️️️️
Я. Адли
77'
Замена
Ч. Траоре
️️️️
С. Чуквуэзе
77'
69'
ГОЛ! 1:3!
К. Адейеми
Пас отдал
М. Ройс
Желтая карточка
Ф. Томори
67'
66'
Замена
М. Вольф
️️️️
Д. Гиттенс
59'
ГОЛ! 1:2!
Д. Гиттенс
Пас отдал
М. Забитцер
56'
Замена
К. Адейеми
️️️️
Д. Мален
55'
Замена
С. Озкан
️️️️
Н. Шлоттербек
54'
Травма
Н. Шлоттербек
Замена
Р. Крунич
️️️️
М. Тиав
53'
Травма
М. Тиав
49'
ГОЛ! 1:1!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
Д. Калабрия
37'
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Ройс
Пенальти не реализован!
О. Жиру
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
11
Кристиан Пулишич
ЛП
29
Ясин Адли
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
11
Джейми Гиттенс
ЛП
23
Эмре Джан
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
18
Марко Ройс
ЦП
14
Дониелл Мален
ПП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Чака Траоре
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
8
Юлиан Брандт
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-1-4-1
16
Меньян
19
Эрнандес
12
Тиав
23
Томори
2
Калабрия
29
Адли
11
Пулишич
20
Лофтус-Чик
14
Рейндерс
21
Чуквуэзе
9
Жиру
4-1-4-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
5
Бенсебаини
23
Джан
14
Мален
20
Забитцер
18
Ройс
11
Гиттенс
10
Фуллкруг
12
Тиав
33
Крунич
33
Крунич
12
Тиав
21
Чуквуэзе
7
Траоре
7
Траоре
21
Чуквуэзе
29
Адли
9
Йович
9
Йович
29
Адли
11
Гиттенс
27
Вольф
27
Вольф
11
Гиттенс
4
Шлоттербек
6
Озкан
6
Озкан
4
Шлоттербек
18
Ройс
8
Брандт
8
Брандт
18
Ройс
14
Мален
14
Адейеми
14
Адейеми
14
Мален
Остались в запасе
Милан
Боруссия Д
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
10
Джованни Рейна
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
10
Джованни Рейна
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Милан - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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