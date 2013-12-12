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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби - Бордо
Маккаби - Бордо: обзор матча 12 декабря 2013
Маккаби
12.12.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 6 тур
1 : 0
Завершен
Бордо
74'
Э. Захави (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - Бордо
79'
Желтая карточка
Ф. Бен Халфаллах
Замена
Й. Цив
️️️️
Э. Захави
78'
75'
Замена
Т. Пелленар
️️️️
С. Д'Алмейда
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Захави
74'
73'
Вторая желтая
М. Шальме
Замена
Т. Бен-Хаим II
️️️️
О. Альтман
73'
Замена
Н. Митрович
️️️️
Б. Ицхаки
66'
Желтая карточка
Э. Тиби
65'
Желтая карточка
Б. Ицхаки
52'
8'
Желтая карточка
М. Шальме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
25
Хуан Пабло
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
51
Омри Альтман
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
7
Махаран Ради
ЦП
6
Гал Альберман
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
10
Барак Ицхаки
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
11
Давид Белльон
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Маккаби
1
Барал Леви
ВР
14
Йоав Цив
ЛЗ
22
Никола Митрович
ЦП
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
22
Раде Прица
ЦФ
15
Миха Дор
РФ
Бордо
26
Ажбе Юг
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
12
Тео Пелленар
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
3-4-3
25
Хуан Пабло
31
Гарсиа
18
Тиби
20
Бен Харуш
51
Альтман
7
Ради
6
Альберман
21
Йейни
7
Захави
10
Ицхаки
9
Даббур
3-2-1-3
1
Олимпа
90
Савич
5
Бреше
27
Планюс
21
Шальме
29
Пундж
8
Бен Халфаллах
4
Ролан
9
Сако
11
Белльон
10
Ицхаки
22
Митрович
22
Митрович
10
Ицхаки
7
Захави
14
Цив
14
Цив
7
Захави
51
Альтман
11
Бен-Хаим II
11
Бен-Хаим II
51
Альтман
6
Д'Алмейда
12
Пелленар
12
Пелленар
6
Д'Алмейда
Остались в запасе
Маккаби
Бордо
1
Барал Леви
ВР
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
22
Раде Прица
ЦФ
15
Миха Дор
РФ
Главный тренер
Паулу Соуза
26
Ажбе Юг
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Остались в запасе
1
Барал Леви
ВР
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
22
Раде Прица
ЦФ
15
Миха Дор
РФ
Остались в запасе
26
Ажбе Юг
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Франсис Жийо
Статистика матча Маккаби - Бордо
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Блумфилд
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