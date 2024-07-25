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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле
Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле: обзор матча 25 июля 2024
Бока Хуниорс
25.07.2024, четверг, 03:30
Копа Судамерикана, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Индепендьенте дель Валле
39'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле
90'
+8
Желтая карточка
Х. Сорноса
Желтая карточка
Л. Адвинкула
90'
+8
Замена
Л. Лангони
️️️️
Э. Кавани
90'
+5
81'
Желтая карточка
M. Hoyos
72'
Замена
M. Fernández
️️️️
К. Паес
72'
Замена
Р. Лопес
️️️️
A. Landázuri
64'
Замена
Х. Сорноса
️️️️
J. Medina
58'
Желтая карточка
R. Schunke
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бока Хуниорс
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
5
Маркос Рохо
(К)
ЦЗ
28
Pol Fernández
ЦП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Индепендьенте дель Валле
99
Мойзес Рамирес
ВР
15
Cristian Zabala
ЦЗ
15
Beder Caicedo
ЦЗ
5
Richard Schunke
(К)
ЦЗ
14
Mateo Carabajal
ЦЗ
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
80
Жоао Ортис
ОП
30
Renato Ibarra
ЦП
22
Michael Hoyos
ЦП
19
Кендри Паес
АП
9
Jeison Medina
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Гандольфи
Бока Хуниорс
30
Javier García
ВР
18
Франк Фабра
ЦЗ
33
Juan Ramírez
ЦП
41
Лука Лангони
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
20
Висенте Таборда
ЦФ
Индепендьенте дель Валле
40
Кристиан Лоор
ВР
22
Guido Villar
ВР
2
Луис Сарате
ЦЗ
56
Elkin Ruiz
ЦЗ
13
Matías Fernández
ЦЗ
7
Patrik Mercado
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
10
Хуниор Сорноса
АП
31
Ренцо Лопес
ЦФ
2-1-3
44
Ромеро
3
Бланко
5
Рохо
28
16
Мерентьель
10
Кавани
17
Адвинкула
3-3-2-1-1
99
Рамирес
5
14
12
15
80
Ортис
15
30
22
19
Паес
9
10
Кавани
41
Лангони
41
Лангони
10
Кавани
19
Паес
13
13
19
Паес
9
10
Сорноса
10
Сорноса
9
12
31
Лопес
31
Лопес
12
Остались в запасе
Бока Хуниорс
Индепендьенте дель Валле
30
Javier García
ВР
18
Франк Фабра
ЦЗ
33
Juan Ramírez
ЦП
17
Lucas Janson
ЦФ
20
Висенте Таборда
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
40
Кристиан Лоор
ВР
22
Guido Villar
ВР
2
Луис Сарате
ЦЗ
56
Elkin Ruiz
ЦЗ
7
Patrik Mercado
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
Главный тренер
Хавьер Гандольфи
Остались в запасе
30
Javier García
ВР
18
Франк Фабра
ЦЗ
33
Juan Ramírez
ЦП
17
Lucas Janson
ЦФ
20
Висенте Таборда
ЦФ
Остались в запасе
40
Кристиан Лоор
ВР
22
Guido Villar
ВР
2
Луис Сарате
ЦЗ
56
Elkin Ruiz
ЦЗ
7
Patrik Mercado
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Хавьер Гандольфи
Статистика матча Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле
1
3
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
0
Нарушения
13
10
Офсайды
2
1
Количество передач
290
502
Сейвы
1
1
Точность передач %
70
81
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 9 тур
ЛДУ
- : -
07.12.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Универсидад Католика
1 : 1
28.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 1 тур
Барселона Г
1 : 1
26.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Индепендьенте дель Валле
0 : 1
20.11.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Аукас
2 : 4
08.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
2 : 0
01.11.2026
ЛДУ
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Матонте
(Монтевидео)
Стадион:
Alberto Jose Armando, Buenos Aires
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Бока Хуниорс
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