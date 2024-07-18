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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс
Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс: обзор матча 18 июля 2024
Индепендьенте дель Валле
18.07.2024, четверг, 03:30
Копа Судамерикана, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Бока Хуниорс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс
86'
Замена
Л. Лангони
️️️️
М. Мерентьель
Замена
M. Hoyos
️️️️
C. Zabala
82'
Замена
Р. Ибарра
️️️️
Р. Лопес
82'
Замена
P. Mercado
️️️️
R. Ibarra
82'
78'
Желтая карточка
J. Ramírez
62'
Замена
J. Ramírez
️️️️
L. Janson
Желтая карточка
R. Ibarra
37'
2'
Желтая карточка
Л. Адвинкула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте дель Валле
99
Мойзес Рамирес
ВР
13
Matías Fernández
ЦЗ
14
Mateo Carabajal
ЦЗ
5
Richard Schunke
(К)
ЦЗ
15
Beder Caicedo
ЦЗ
15
Cristian Zabala
ЦЗ
80
Жоао Ортис
ОП
99
Keny Arroyo
ЦП
30
Renato Ibarra
ЦП
19
Кендри Паес
АП
31
Ренцо Лопес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Гандольфи
Бока Хуниорс
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
5
Маркос Рохо
(К)
ЦЗ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Индепендьенте дель Валле
22
Guido Villar
ВР
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
56
Elkin Ruiz
ЦЗ
2
Луис Сарате
ЦЗ
22
Michael Hoyos
ЦП
10
Ромарио Ибарра
ЦП
7
Patrik Mercado
ЦП
10
Хуниор Сорноса
АП
9
Jeison Medina
ЦФ
Бока Хуниорс
30
Javier García
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
33
Juan Ramírez
ЦП
20
Висенте Таборда
ЦФ
41
Лука Лангони
ЦФ
3-3-2-1-1
99
Рамирес
5
15
15
14
80
Ортис
13
99
30
19
Паес
31
Лопес
2-3
44
Ромеро
5
Рохо
3
Бланко
17
Адвинкула
17
16
Мерентьель
15
22
22
15
31
Лопес
10
Ибарра
10
Ибарра
31
Лопес
30
7
7
30
17
33
33
17
16
Мерентьель
41
Лангони
41
Лангони
16
Мерентьель
Остались в запасе
Индепендьенте дель Валле
Бока Хуниорс
22
Guido Villar
ВР
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
56
Elkin Ruiz
ЦЗ
2
Луис Сарате
ЦЗ
10
Хуниор Сорноса
АП
9
Jeison Medina
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Гандольфи
30
Javier García
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
20
Висенте Таборда
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
22
Guido Villar
ВР
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
56
Elkin Ruiz
ЦЗ
2
Луис Сарате
ЦЗ
10
Хуниор Сорноса
АП
9
Jeison Medina
ЦФ
Остались в запасе
30
Javier García
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
20
Висенте Таборда
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Гандольфи
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс
1
2
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
2
Нарушения
13
7
Офсайды
0
1
Количество передач
538
187
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
58
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 9 тур
ЛДУ
- : -
07.12.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Универсидад Католика
1 : 1
28.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 1 тур
Барселона Г
1 : 1
26.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Индепендьенте дель Валле
0 : 1
20.11.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Аукас
2 : 4
08.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
2 : 0
01.11.2026
ЛДУ
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Gonzalez, Chile
Стадион:
Estadio Banco De Guayaquil, Sangolqui
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