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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пршибрам - Богемианс 1905
Пршибрам - Богемианс 1905: обзор матча 21 апреля 2021
Пршибрам
21.04.2021, среда, 16:00
Чехия. Синот Лига, 28 тур
1 : 4
Завершен
Богемианс 1905
79'
L. Edrisa
58'
I. Keita
70'
J. Vondra
75'
Р. Квет (П)
77'
I. Keita
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пршибрам - Богемианс 1905
ГОЛ! 1:4!
L. Edrisa
79'
77'
ГОЛ! 0:4!
I. Keita
Пас отдал
Р. Квет
75'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Р. Квет
70'
ГОЛ! 0:2!
J. Vondra
Замена
S. Vavra
️️️️
Ф. Зорван
66'
62'
Замена
D. Kosek
️️️️
V. Novak
58'
ГОЛ! 0:1!
I. Keita
Пас отдал
Д. Пушкач
57'
Замена
Т. Шумахер
️️️️
А. Ваничек
Желтая карточка
J. Mezera
54'
46'
Замена
I. Keita
️️️️
P. Osmancik
46'
Замена
Д. Пушкач
️️️️
T. Necid
Желтая карточка
K. Soldat
26'
16'
Желтая карточка
Р. Квет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пршибрам
25
Karel Soldat
ЦЗ
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
0
O. Kingue
ЦЗ
8
Филип Зорван
ЦП
0
E. Antwi
ЦП
0
T. Pilik
ЦП
18
Jiri Mezera
ЦФ
14
S. Kingue
ЦФ
0
L. Edrisa
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Богемианс 1905
16
M. Dostal
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Пршибрам
15
Jan Kvida
ЦЗ
12
Jiri Januska
ЦФ
8
Josef Obdrzal
ЦФ
0
S. Vavra
ЦФ
0
T. Docekal
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
26
Marek Kouba
ЦФ
16
D. Kosek
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
4-3-4
25
32
0
20
8
Зорван
0
0
18
71
0
14
3-3-5
16
0
12
16
16
Квет
88
Левин
22
10
Ваничек
37
89
11
8
Зорван
0
0
8
Зорван
11
16
16
11
10
Ваничек
33
Шумахер
33
Шумахер
10
Ваничек
37
30
Пушкач
30
Пушкач
37
12
18
18
12
Остались в запасе
Пршибрам
Богемианс 1905
12
Jiri Januska
ЦФ
8
Josef Obdrzal
ЦФ
15
Jan Kvida
ЦЗ
0
T. Docekal
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
26
Marek Kouba
ЦФ
18
Jiří Bederka
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
12
Jiri Januska
ЦФ
8
Josef Obdrzal
ЦФ
15
Jan Kvida
ЦЗ
0
T. Docekal
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Остались в запасе
26
Marek Kouba
ЦФ
18
Jiří Bederka
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
Главный тренер
Павел Тобиас
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Пршибрам - Богемианс 1905
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
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Богемианс 1905
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
Йиранек хочет перейти в «Томь»
2017.01.25 14:57
1
Йиранек хочет вернуться в Россию
2017.01.17 07:36
4
Йиранек хочет сыграть на «Открытие Арене» против «Спартака»
2016.11.09 12:42
6
Йиранек продолжит свою карьеру в Чехии
2016.08.10 18:59
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
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