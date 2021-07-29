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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Богемианс - Дюделанж
Богемианс - Дюделанж: обзор матча 29 июля 2021
Богемианс
29.07.2021, четверг, 21:45
Лига конференций, 2 раунд
3 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Дюделанж
35'
R. Cornwall
69'
Д. Келли
73'
Д. Келли
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Богемианс - Дюделанж
Замена
J. Finnerty
️️️️
Д. Келли
87'
Замена
K. Ward
️️️️
L. Burt
83'
Замена
C. Levingston
️️️️
K. Buckley
74'
ГОЛ! 3:0!
Д. Келли
Пас отдал
L. Burt
73'
Желтая карточка
Д. Келли
69'
ГОЛ! 2:0!
Д. Келли
Пас отдал
C. Kelly
69'
64'
Замена
Э. Муратович
️️️️
Д. Синани
Желтая карточка
K. Buckley
48'
42'
Желтая карточка
Ж. Диуф
ГОЛ! 1:0!
R. Cornwall
35'
26'
Желтая карточка
Ш. Моррен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс
2
Энди Лайонс
ЦФ
1
Джеймс Тэлбот
ЦФ
24
R. Cornwall
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
3
Anto Breslin
ЦФ
14
Alistair Coote
ЦФ
18
K. Buckley
ЦФ
10
Доусон Девой
ЦФ
67
L. Burt
ЦФ
26
Росс Тирни
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Главный тренер
Деклан Девайн
Дюделанж
25
Жонатан Жубер
ВР
21
Kobe Cools
ЦЗ
24
Мехди Кирк
ЦЗ
22
Шарль Моррен
ЦП
23
Самир Хаджи
ЦФ
15
Рикардо Дельгадо
ЦФ
5
Жюль Диуф
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
21
Дейвид Синани
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Богемианс
1
Enda Minogue
ЦФ
20
K. Ward
ЦФ
25
Stephen McGuinness
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
0
J. Finnerty
ЦФ
31
T. Wilson
ЦФ
27
Sean Grehan
ЦФ
10
Stephen Mallon
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
21
Jamie Mullins
ЦФ
0
C. Levingston
ЦФ
Дюделанж
1
Enzo Esposito
ЦФ
7
Eliot Gashi
ЦФ
8
Филип Божич
ЦФ
22
Abdoul Kabore
ЦФ
33
Крис Штумпф
ЦФ
17
Эдвин Муратович
ЦФ
20
Эдис Агович
ЦФ
11
Мохсин Хассан
ЦФ
5
10
Девой
9
Келли
26
Тирни
67
18
2-1-5
25
Жубер
21
24
Кирк
22
Моррен
23
Хаджи
21
Синани
21
Беттаиб
5
Диуф
15
Дельгадо
67
20
20
67
9
Келли
0
0
9
Келли
18
0
0
18
8
Божич
8
Божич
21
Синани
17
Муратович
17
Муратович
21
Синани
Остались в запасе
Богемианс
Дюделанж
1
Enda Minogue
ЦФ
25
Stephen McGuinness
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
31
T. Wilson
ЦФ
27
Sean Grehan
ЦФ
10
Stephen Mallon
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
21
Jamie Mullins
ЦФ
Главный тренер
Деклан Девайн
1
Enzo Esposito
ЦФ
7
Eliot Gashi
ЦФ
22
Abdoul Kabore
ЦФ
33
Крис Штумпф
ЦФ
20
Эдис Агович
ЦФ
11
Мохсин Хассан
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Остались в запасе
1
Enda Minogue
ЦФ
25
Stephen McGuinness
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
31
T. Wilson
ЦФ
27
Sean Grehan
ЦФ
10
Stephen Mallon
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
21
Jamie Mullins
ЦФ
Остались в запасе
1
Enzo Esposito
ЦФ
7
Eliot Gashi
ЦФ
22
Abdoul Kabore
ЦФ
33
Крис Штумпф
ЦФ
20
Эдис Агович
ЦФ
11
Мохсин Хассан
ЦФ
Главный тренер
Деклан Девайн
Главный тренер
Карлос Фангейру
Статистика матча Богемианс - Дюделанж
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Сент-Патрикс
2 : 3
30.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Богемианс
0 : 1
23.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Богемианс
2 : 1
16.10.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Информация о матче
Стадион:
Йос Носбаум
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