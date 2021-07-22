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Дюделанж - Богемианс
Дюделанж - Богемианс: обзор матча 22 июля 2021
Дюделанж
22.07.2021, четверг, 19:30
Лига конференций, 2 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Богемианс
11'
Р. Тирни
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Дюделанж - Богемианс
Желтая карточка
Ш. Моррен
90'
83'
Желтая карточка
J. Finnerty
83'
Замена
J. Finnerty
️️️️
L. Burt
Желтая карточка
Э. Муратович
82'
79'
Замена
R. Feely
️️️️
C. Kelly
Замена
E. Gashi
️️️️
Д. Синани
73'
72'
Желтая карточка
Э. Лайонс
71'
Желтая карточка
Д. Девой
68'
Замена
C. Levingston
️️️️
Р. Тирни
Замена
Э. Муратович
️️️️
А. Беттаиб
66'
Желтая карточка
М. Кирк
35'
11'
ГОЛ! 0:1!
Р. Тирни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюделанж
25
Жонатан Жубер
ВР
21
Kobe Cools
ЦЗ
24
Мехди Кирк
ЦЗ
22
Шарль Моррен
ЦП
15
Рикардо Дельгадо
ЦФ
21
Дейвид Синани
ЦФ
23
Самир Хаджи
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Богемианс
3
Anto Breslin
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
26
Росс Тирни
ЦФ
67
L. Burt
ЦФ
18
K. Buckley
ЦФ
10
Доусон Девой
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
24
R. Cornwall
ЦФ
2
Энди Лайонс
ЦФ
1
Джеймс Тэлбот
ЦФ
14
Alistair Coote
ЦФ
Главный тренер
Деклан Девайн
Дюделанж
22
Abdoul Kabore
ЦФ
11
Мохсин Хассан
ЦФ
20
Эдис Агович
ЦФ
17
Эдвин Муратович
ЦФ
33
Крис Штумпф
ЦФ
7
Eliot Gashi
ЦФ
1
Enzo Esposito
ЦФ
Богемианс
10
Robert Mahon
ЦФ
21
Jamie Mullins
ЦФ
21
Bastien Hery
ЦФ
0
C. Levingston
ЦФ
20
K. Ward
ЦФ
10
Stephen Mallon
ЦФ
27
Sean Grehan
ЦФ
31
T. Wilson
ЦФ
0
J. Finnerty
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
25
Stephen McGuinness
ЦФ
1
Enda Minogue
ЦФ
2-1-4
25
Жубер
21
24
Кирк
22
Моррен
15
Дельгадо
21
Беттаиб
23
Хаджи
21
Синани
5
17
14
1
Тэлбот
2
Лайонс
24
21
Беттаиб
17
Муратович
17
Муратович
21
Беттаиб
21
Синани
7
7
21
Синани
26
Тирни
0
0
26
Тирни
67
0
0
67
17
28
28
17
Остались в запасе
Дюделанж
Богемианс
22
Abdoul Kabore
ЦФ
11
Мохсин Хассан
ЦФ
20
Эдис Агович
ЦФ
33
Крис Штумпф
ЦФ
1
Enzo Esposito
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
10
Robert Mahon
ЦФ
21
Jamie Mullins
ЦФ
21
Bastien Hery
ЦФ
20
K. Ward
ЦФ
10
Stephen Mallon
ЦФ
27
Sean Grehan
ЦФ
31
T. Wilson
ЦФ
25
Stephen McGuinness
ЦФ
1
Enda Minogue
ЦФ
Главный тренер
Деклан Девайн
Остались в запасе
22
Abdoul Kabore
ЦФ
11
Мохсин Хассан
ЦФ
20
Эдис Агович
ЦФ
33
Крис Штумпф
ЦФ
1
Enzo Esposito
ЦФ
Остались в запасе
10
Robert Mahon
ЦФ
21
Jamie Mullins
ЦФ
21
Bastien Hery
ЦФ
20
K. Ward
ЦФ
10
Stephen Mallon
ЦФ
27
Sean Grehan
ЦФ
31
T. Wilson
ЦФ
25
Stephen McGuinness
ЦФ
1
Enda Minogue
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Главный тренер
Деклан Девайн
Статистика матча Дюделанж - Богемианс
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Сент-Патрикс
2 : 3
30.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Богемианс
0 : 1
23.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Богемианс
2 : 1
16.10.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Информация о матче
Стадион:
Йос Носбаум
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