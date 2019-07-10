Лэмпард – о дебютном матче во главе «Челси»: «В таких играх победы – не главное»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард дал комментарии после товарищеского матча с ирландским «Богемианом».

Встреча завершилась ничьей 1:1.

Эта игра стала дебютной для 41-летнего специалиста во главе лондонской команды.

«Это был трудный матч. Мы недавно приступили к тренировкам и провели первый поединок уже через несколько дней после начала работы. Поэтому нам было сложно с точки зрения физики. Мы давали футболистам достаточно серьезные нагрузки на тренировках, в том числе и с утра. Я хочу заложить фундамент на предстоящий сезон, ведь именно для этого необходим подготовительный период.

Безусловно, мы всегда стремимся к победе, но в таких матчах это не главное. Здесь важно, чтобы каждый игрок набрал необходимую форму и постарался добиться максимальной пользы. Мы довольны результатом в целом, и я хотел бы особо отметить удачное выступление ряда молодых футболистов», – сказал Лэмпард.