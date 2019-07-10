Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Лэмпард – о дебютном матче во главе «Челси»: «В таких играх победы – не главное»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард дал комментарии после товарищеского матча с ирландским «Богемианом».

    • Встреча завершилась ничьей 1:1.
    • Эта игра стала дебютной для 41-летнего специалиста во главе лондонской команды.

    «Это был трудный матч. Мы недавно приступили к тренировкам и провели первый поединок уже через несколько дней после начала работы. Поэтому нам было сложно с точки зрения физики. Мы давали футболистам достаточно серьезные нагрузки на тренировках, в том числе и с утра. Я хочу заложить фундамент на предстоящий сезон, ведь именно для этого необходим подготовительный период.

    Безусловно, мы всегда стремимся к победе, но в таких матчах это не главное. Здесь важно, чтобы каждый игрок набрал необходимую форму и постарался добиться максимальной пользы. Мы довольны результатом в целом, и я хотел бы особо отметить удачное выступление ряда молодых футболистов», – сказал Лэмпард.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:53
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2730

      Yev 46 минут назад

      Хорошо начал. У Ромки волосы начали седеть.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79050
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72394
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru