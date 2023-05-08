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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Блэкпул
Норвич Сити - Блэкпул: обзор матча 08 мая 2023
Норвич Сити
08.05.2023, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
0 : 1
Завершен
Блэкпул
15'
М. Роджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Блэкпул
Желтая карточка
О. Эрнандес
73'
70'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
С. Хэмилтон
57'
Замена
Д. Хасбэнд
️️️️
К. Коннолли
Замена
А. Айда
️️️️
М. Нуньес
56'
Замена
Д. Роу
️️️️
Х. Цолис
56'
Замена
С. МакКаллум
️️️️
Д. Яннулис
46'
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Роджерс
Пас отдал
Д. Боулер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
8
Габриэл Сара
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
28
Чарли Патино
ЦП
18
Льюис Фьорини
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
11
Джош Боулер
ПВ
Главный тренер
Стив Брюс
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
33
Brad Hills
ЦЗ
99
Джон Роу
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ОП
11
Абу Камара
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
19
Шейн Ловери
ЦФ
38
Bradley Holmes
ЦФ
30
Роб Аптер
ЦФ
4-3-2-1
1
Ганн
18
Серенсен
13
Яннулис
12
Омобамиделе
3
Ааронс
8
Сара
32
Нуньес
20
Гиббс
17
Цолис
11
Эрнандес
20
Пукки
4-2-3-1
32
Гримшоу
2
Лайонс
35
Нельсон
6
Коннолли
15
Торнили
28
Патино
18
Фьорини
11
Боулер
17
Роджерс
22
Хэмилтон
14
Кэри
13
Яннулис
3
МакКаллум
3
МакКаллум
13
Яннулис
17
Цолис
99
Роу
99
Роу
17
Цолис
32
Нуньес
33
Айда
33
Айда
32
Нуньес
6
Коннолли
3
Хасбэнд
3
Хасбэнд
6
Коннолли
22
Хэмилтон
19
Ловери
19
Ловери
22
Хэмилтон
Остались в запасе
Норвич Сити
Блэкпул
23
Тим Крул
ВР
33
Brad Hills
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
12
Крис Максвелл
ВР
28
Том Трибулл
ОП
38
Bradley Holmes
ЦФ
30
Роб Аптер
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
33
Brad Hills
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
11
Абу Камара
ЦФ
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
28
Том Трибулл
ОП
38
Bradley Holmes
ЦФ
30
Роб Аптер
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Норвич Сити - Блэкпул
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
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Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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