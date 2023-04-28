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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Миллуолл
Блэкпул - Миллуолл: обзор матча 28 апреля 2023
Блэкпул
28.04.2023, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
2 : 3
Завершен
Миллуолл
36'
Д. Йетс (П)
67'
Л. Фьорини
2'
Т. Брэдшоу
59'
Т. Брэдшоу
75'
З. Флемминг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Миллуолл
Желтая карточка
М. Роджерс
90'
+7
86'
Замена
Т. Бьюри
️️️️
З. Флемминг
85'
Замена
М. Беннетт
️️️️
Д. Уотмор
85'
Замена
О. Бурк
️️️️
Т. Брэдшоу
Замена
М. Экпитета
️️️️
С. Хэмилтон
84'
81'
Замена
С. Мэлони
️️️️
Д. Шеклтон
81'
Замена
Д. МакНамара
️️️️
К. Стайлс
75'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
З. Флемминг
Желтая карточка
Л. Фьорини
74'
72'
Желтая карточка
Т. Брэдшоу
ГОЛ! 2:2!
Л. Фьорини
Пас отдал
К. Андерсон
67'
Замена
Д. Боулер
️️️️
Д. Хасбэнд
64'
59'
ГОЛ! 1:2!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
Д. Уотмор
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Йетс
36'
32'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
26'
Желтая карточка
Д. Купер
24'
Желтая карточка
З. Флемминг
2'
ГОЛ! 0:1!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
Р. Леонард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
18
Льюис Фьорини
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
11
Джош Боулер
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
38
Bradley Holmes
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-2-2-2
32
Гримшоу
6
Лоуренс-Габриэль
35
Нельсон
3
Хасбэнд
2
Лайонс
18
Фьорини
28
Патино
22
Хэмилтон
17
Роджерс
21
Андерсон
12
Йетс
2-5-1-2
25
Лонг
4
Хатчинсон
5
Купер
4
Стайлс
6
Сэйвилл
16
Митчелл
18
Леонард
16
Шеклтон
9
Флемминг
9
Брэдшоу
20
Уотмор
22
Хэмилтон
21
Экпитета
21
Экпитета
22
Хэмилтон
3
Хасбэнд
11
Боулер
11
Боулер
3
Хасбэнд
16
Шеклтон
2
Мэлони
2
Мэлони
16
Шеклтон
4
Стайлс
20
МакНамара
20
МакНамара
4
Стайлс
9
Флемминг
7
Бьюри
7
Бьюри
9
Флемминг
20
Уотмор
10
Беннетт
10
Беннетт
20
Уотмор
9
Брэдшоу
7
Бурк
7
Бурк
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Блэкпул
Миллуолл
12
Крис Максвелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
14
Сонни Кэри
ПВ
38
Bradley Holmes
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
33
Бартош Биалковски
ВР
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
14
Сонни Кэри
ПВ
38
Bradley Holmes
ЦФ
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Блэкпул - Миллуолл
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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