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Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Мальме
Бешикташ - Мальме: обзор матча 06 ноября 2024
Бешикташ
06.11.2024, среда, 18:30
Лига Европы, 4 тур
2 : 1
Завершен
Мальме
76'
Э. Мучи
85'
С. Кылыксой
90+3'
С. Рикс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Мальме
Желтая карточка
С. Кылыксой
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
П. Янссон
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
С. Рикс
Пас отдал
А. Кристиансен
86'
Замена
О. Розенгрен
️️️️
С. Пенья
86'
Замена
С. Рикс
️️️️
Э. Ботхейм
ГОЛ! 2:0!
С. Кылыксой
Пас отдал
Э. Топджу
85'
Замена
Э. Топджу
️️️️
Г. Паулиста
84'
Замена
С. Учан
️️️️
Рафа
84'
ГОЛ! 1:0!
Э. Мучи
Пас отдал
Й. Свенссон
76'
72'
Замена
О. Берг
️️️️
И. Телин
72'
Замена
Т. Али
️️️️
Х. Болин
Замена
М. Рашица
️️️️
Ч. Ндур
72'
Замена
А. Мусрати
️️️️
Ж. Мариу
72'
Желтая карточка
Г. Паулиста
69'
Желтая карточка
А. Масуаку
45'
+2
30'
Желтая карточка
С. Пенья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К)
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
7
Эрнест Мучи
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
10
Андерс Кристиансен
(К)
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
38
Хуго Болин
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
94
Гектуг Байтекин
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
73
Аль Мусрати
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
7
Милот Рашица
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Мальме
50
William Nieroth Lundgren
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
33
Elison Makolli
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
22
Таха Али
ЛВ
37
Adrian Skogmar
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
34
Закария Лукили
АП
10
Оливер Берг
АП
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
3-4-3
34
Гюнок
26
Масуаку
2
Удуохай
3
Паулиста
22
Свенссон
27
Ндур
83
Фернандеш
23
Мариу
90
Кылыксой
27
Рафа
7
Мучи
4-2-2-2
30
Фридрих
18
Янссон
19
Зеттерстрем
25
Реслер
25
Бузанелло
4
Йонсен
10
Кристиансен
38
Болин
6
Пенья
92
Телин
22
Ботхейм
3
Паулиста
53
Топджу
53
Топджу
3
Паулиста
23
Мариу
73
Мусрати
73
Мусрати
23
Мариу
27
Рафа
48
Учан
48
Учан
27
Рафа
27
Ндур
7
Рашица
7
Рашица
27
Ндур
38
Болин
22
Али
22
Али
38
Болин
22
Ботхейм
5
Рикс
5
Рикс
22
Ботхейм
6
Пенья
7
Розенгрен
7
Розенгрен
6
Пенья
92
Телин
10
Берг
10
Берг
92
Телин
Остались в запасе
Бешикташ
Мальме
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
94
Гектуг Байтекин
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
50
William Nieroth Lundgren
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
33
Elison Makolli
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
34
Закария Лукили
АП
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
94
Гектуг Байтекин
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
50
William Nieroth Lundgren
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
33
Elison Makolli
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
34
Закария Лукили
АП
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Статистика матча Бешикташ - Мальме
3
2
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
7
8
Количество передач
525
453
Сейвы
6
3
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.96
2.35
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
1 : 1
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
1 : 1
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
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