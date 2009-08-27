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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ворскла - Бенфика
Ворскла - Бенфика: обзор матча 27 августа 2009
Ворскла
27.08.2009, четверг, 22:45
Лига Европы
2 : 1
Первый матч – 0 : 4
Завершен
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Статистика матча Ворскла - Бенфика
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Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
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0 : 0
18.05.2025
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Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
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27.04.2025
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05.11.2026
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Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
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22.10.2026
Бенфика
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