Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Маккаби Х - Бенфика
Маккаби Х - Бенфика: обзор матча 02 ноября 2022
Маккаби Х
02.11.2022, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа H, 6 тур
1 : 6
Завершен
Бенфика
26'
Т. Чери (П)
20'
Г. Рамуш
59'
П. Муса
69'
А. Гримальдо
73'
Рафа
88'
Э. Араужо
90+2'
Ж. Мариу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маккаби Х - Бенфика
90'
+2
ГОЛ! 1:6!
Ж. Мариу
Желтая карточка
С. Менахем
90'
88'
ГОЛ! 1:5!
Э. Араужо
Пас отдал
А. Бах
Желтая карточка
М. Абу Фани
86'
Замена
С. Менахем
️️️️
П. Корню
85'
82'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Д. Нерес
82'
Замена
Э. Араужо
️️️️
Рафа
Замена
О. Арад
️️️️
А. Мохамед
77'
Замена
Н. Рукавица
️️️️
Ф. Пьеррот
77'
73'
ГОЛ! 1:4!
Рафа
Пас отдал
Д. Нерес
69'
ГОЛ! 1:3!
А. Гримальдо
Замена
М. Чибота
️️️️
Д. Давид
64'
Замена
О. Атцили
️️️️
Р. Мейр
64'
59'
ГОЛ! 1:2!
П. Муса
Пас отдал
А. Бах
45'
+1
Желтая карточка
Д. Нерес
32'
Замена
Шикинью
️️️️
Ф. Эушнес
32'
Замена
П. Муса
️️️️
Г. Рамуш
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Чери
26'
20'
ГОЛ! 0:1!
Г. Рамуш
Пас отдал
Н. Отаменди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
44
Джош Коэн
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
31
Нета Лави
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
4
Али Мохамед
ОП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
26
Деан Давид
ЦФ
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Маккаби Х
77
Рои Фукс
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
55
Рами Гершон
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
13
Мавис Чибота
ЛВ
77
Омер Атцили
ЦП
33
Маор Леви
ЦП
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
3-3-2-2
44
Коэн
4
Сек
3
Голдберг
31
Лави
27
Корню
4
Мохамед
22
Мейр
15
Абу Фани
9
Чери
19
Пьеррот
26
Давид
4-2-1-1-2
1
Влаходимос
6
Бах
14
Силва
30
Отаменди
22
Гримальдо
14
Эушнес
12
Флорентину
23
Мариу
7
Нерес
9
Рамуш
27
Рафа
27
Корню
12
Менахем
12
Менахем
27
Корню
4
Мохамед
15
Арад
15
Арад
4
Мохамед
19
Пьеррот
13
Рукавица
13
Рукавица
19
Пьеррот
22
Мейр
77
Атцили
77
Атцили
22
Мейр
26
Давид
13
Чибота
13
Чибота
26
Давид
14
Эушнес
22
Шикинью
22
Шикинью
14
Эушнес
7
Нерес
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
7
Нерес
9
Рамуш
9
Муса
9
Муса
9
Рамуш
27
Рафа
9
Араужо
9
Араужо
27
Рафа
Остались в запасе
Маккаби Х
Бенфика
77
Рои Фукс
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
55
Рами Гершон
ВР
36
Йинон Элияху
ПЗ
33
Маор Леви
ЦП
Главный тренер
Барак Бахар
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
77
Рои Фукс
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
55
Рами Гершон
ВР
36
Йинон Элияху
ПЗ
33
Маор Леви
ЦП
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Маккаби Х - Бенфика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Кирьят Элизер
Новости команд
Все
Маккаби Х
Бенфика
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:23
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:49
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
24 ноября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Барселона» сенсационно вылетела из Юношеской лиги УЕФА
5 февраля
«Маккаби» Хайфа – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 19:50
«Торпедо-БелАЗ» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
2025.07.24 19:50
«Рубин» сделал предложение по трансферу хавбека сборной Израиля
2025.06.03 08:55
Игрок сборной Израиля умер в 31 год
2025.05.21 15:09
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:23
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:49
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
24 ноября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+